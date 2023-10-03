"Газпром" доразместил локальные облигации на 176,8 млн евро в рамках обмена остатка евробондов-23

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" доразместил локальные облигации на 176,76 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций "Газпрома" с погашением в ноябре 2023 года, следует из раскрытия компании.

Максимальный объем доразмещения мог составить 560,3 млн евро, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2023 после того, как компания провела первый раунд их замещения осенью прошлого года.

Ставка купона по этому выпуску составляет 3,125%, ближайшая дата выплаты купона - 17 ноября. Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами 44% выпуска.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 31,55%, от общего числа бумаг всего выпуска - 17,68%. С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций этого выпуска выросла до 61,7%.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов (последним способом были оплачены 926 облигаций). Выплата по замещающим бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. За это время были проведены доразмещения долларовых выпусков с погашением в марте и июне 2027 года, выпуска в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году и выпуска в швейцарских франках с погашением в 2027 году, а также долларовых выпусков с погашением в 2026, 2028, 2030, 2031, 2034 и 2037 годах.

С сентября компания начала проведение вторых раундов замещения выпусков, номинированных в евро.

"Газпром" ранее отмечал, что в соответствии с указом президента исполняет обязательства, связанные с еврооблигациями, путем их обмена на замещающие облигации своего дочернего общества ООО "Газпром капитал". Держателям еврооблигаций, которые их не обменяли, выплаты производятся в соответствии с кредитно-эмиссионной документацией, то есть через платежного агента.