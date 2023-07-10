"Газпром" доразместил локальные облигации на $130,2 млн в рамках второго раунда замещения евробондов-2026

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" доразместил локальные облигации на $130,201 млн в рамках обмена остатка долларовых еврооблигаций "Газпрома" с погашением в феврале 2026 года, следует из раскрытия компании.

Максимальный объем доразмещения мог составить $488,12 млн, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2026 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале этого года. Ставка купона по выпуску составляет 5,15%, ближайшая дата выплаты купона – 11 августа.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 26,67%, от общего количества бумаг всего выпуска – 10,42%. До замещения в обращении находились еврооблигации на $1,25 млрд. В феврале этого года компания заместила локальными бумагами 61% выпуска, с учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций выросла до 71,4%.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов (последним способом были оплачены 196 облигаций). Выплата по "замещающим" бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. Уже проведены доразмещения долларовых выпусков с погашением в марте и июне 2027 года, выпуска в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году и выпуска в швейцарских франках с погашением в 2027 году, а также долларовых выпусков с погашением в 2028, 2031 и 2034 годах.

Итоги доразмещений двух выпусков компания не раскрывала – это бессрочные долларовые облигации и долларовые облигации с погашением в 2029 году (окончание размещений приходилось на 22 и 27 июня соответственно). Сейчас "Газпром" проводит вторые раунды замещения долларовых еврооблигаций с погашением 2030 и 2037 годах.