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"Газпром" 18 сентября начнет второй раунд замещения евробондов в евро с погашением в ноябре

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром капитал" 18 сентября начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов "Газпрома" в евро с погашением в ноябре 2023 года, следует из раскрытия компании.

Эмитент может разместить до 560 297 облигаций номиналом 1000 евро каждая. Максимальный объем доразмещения составляет 560,3 млн евро, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2023 после того, как компания провела первый раунд их замещения осенью прошлого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 3,125%, ближайшая дата выплаты купона - 17 ноября. Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами 44% выпуска.

Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 по Москве 18 сентября до 15:00 26 сентября. Планируемое окончание размещения - 2 октября или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу Банка России на дату исполнения обязательств.

"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. За это время были проведены доразмещения долларовых выпусков с погашением в марте и июне 2027 года, выпуска в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году и выпуска в швейцарских франках с погашением в 2027 году, а также долларовых выпусков с погашением в 2026, 2028, 2030, 2031, 2034 и 2037 годах.

Итоги доразмещений двух выпусков компания не раскрывала - это бессрочные долларовые облигации и долларовые облигации с погашением в 2029 году (окончание размещений приходилось на 22 и 27 июня соответственно).

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