Cian направил ЦБ проспект ADS для обеспечения непрерывного листинга на МосБирже

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Cian Plc, холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости "Циан", подала в Центробанк проспект своих американских депозитарных расписок и другие документы, необходимые для обеспечения непрерывности листинга на МосБирже, сообщила компания.

Ранее сообщалось, что Нью-Йоркская фондовая биржа с 31 августа провела делистинг бумаг "Циан", так как компания больше не соответствует критериям дальнейших торгов на американской площадке.

Торги бумагами "Циан" на NYSE были приостановлены 28 февраля 2022 года. В середине марта 2023 года NYSE уведомила о намерении провести делистинг акций компании, однако "Циан" подала апелляцию на это решение спецкомитету совета директоров биржи. 21 июля спецкомитет принял решение в пользу делистинга.

"Циан" провел IPO на NYSE с параллельным листингом в Москве в ноябре 2021 года.