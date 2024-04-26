"ЦИАН" сформулирует дивидендную политику после завершения реструктуризации

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Сервис объявлений о недвижимости "ЦИАН" объявил о планах сформулировать дивидендную политику, что даст возможность производить выплаты акционерам компании.

"По завершении недавно объявленных "ЦИАН" планов по реструктуризации мы будем готовы сформулировать дивидендную политику, что даст нам возможность производить дивидендные выплаты акционерам", - сказал через пресс-службу CEO Cian Plc Дмитрий Григорьев.

22 апреля "ЦИАН" сообщил, что его новая холдинговая компания - зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd - намерена провести редомициляцию в России.

19 апреля Cian Technology Ltd стала владельцем 69,94% кипрской Cian Plc (ранее это юрлицо было холдинговой компанией "ЦИАН" - ИФ).

Сообщалось, что сделка представляет собой техническую реструктуризацию, а компания с Сейшельских островов принадлежит акционерам сервиса объявлений о недвижимости, чьи акции не находятся в свободном обращении.

В дальнейшем Cian Technology планирует провести редомициляцию в России и стать публичной компанией с листингом на "Мосбирже".

Также Cian Technology намерена сделать миноритарным акционерам публичное предложение об обмене.

Впервые о возможности в будущем рассмотреть вопрос о дивидендных выплатах "Циан" сообщил в ноябре 2022 года. Тогда Григорьев говорил, что компания аккумулировала "значительную" сумму на балансе и в случае, если показатели компании продолжать оставаться высокими, будет "рассматривать варианты использования этих денежных средств, включая потенциальное распределение средств между акционерами (выплату дивидендов)".

На 25 апреля 2024 года остаток денежных средств "Циан" и их эквивалентов составил около 7,3 млрд рублей.