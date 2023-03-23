РЖД назначат более 800 дополнительных поездов дальнего следования на майские выходные

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" планирует назначить более 800 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования на наиболее востребованных направлениях в период с 28 апреля по 9 мая, сообщила компания.

Дополнительные поезда, в частности, будут курсировать в сообщении между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом, курортами Краснодарского края и Северного Кавказа. Назначения также запланированы из Центральной России в города Поволжья, Черноземья, Урала и Карелии.

Количество дополнительных мест в дальних поездах, которые будут обеспечены на майские праздники и приуроченные к ним выходные, составит около 3 млн, отмечает РЖД.

Выходные, приуроченные к праздникам мая, придутся в этом году на периоды с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая включительно. Соответственно, пиковыми датами выезда, как ожидается, станут 28 апреля и 5 мая, возвращения - 1 мая и 9 мая.