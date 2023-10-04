Группа банков открыла General Motors возобновляемую кредитную линию на $6 млрд

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Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - General Motors Co. (GM) подписала соглашение с группой банков, в соответствии с которым компании была открыта новая возобновляемая кредитная линия на сумму $6 млрд.

Кредитное соглашение действует до 1 октября 2024 года, говорится в сообщении GM, направленном Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Некоторые из кредиторов и их подразделения уже работают с GM и ее "дочками", в том числе, в сфере управления денежными средствами, инвестиционно-банковских, трастовых, лизинговых услуг и так далее, отмечается в сообщении.

Соглашение с кредиторами включает ряд ограничений для GM, касающихся сделок M&A и продажи активов, а также привлечения нового долга. Кроме того, оно требует от компании поддерживать объем ликвидности на уровне не менее $4 млрд для глобальных операций и не менее $2 млрд для американских.

По данным на 30 июня объем ликвидности автомобильного бизнеса GM составлял $38,9 млрд, поэтому риска того, что компания останется без денег, нет.

Однако привлечение возобновляемой кредитной линии может говорить о том, что автопроизводитель готовится к длительному противостоянию с профсоюзом работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW).

Общее число участников забастовки на объектах GM, Ford Motor Co. и Stellantis составляет порядка 25 тысяч.

Забастовка началась 15 сентября на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей. На первом этапе она коснулась завода Ford в Мичигане, предприятия GM в Миссури и Stellantis в Огайо. В дальнейшем она была расширена на 38 распределительных центров GM и Stellantis в 20 штатах США, а в минувшую пятницу к ней присоединились работники сборочного предприятия Ford в Чикаго и завода GM в Мичигане.

Во вторник GM объявила, что отправит в вынужденный простой еще 163 работника предприятия в Огайо, снабжающего компонентами предприятия, затронутые забастовками.