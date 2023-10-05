Алмазодобывающая De Beers в ходе восьмого цикла снизила продажи в 2,5 раза г/г

Компания также приостановит онлайн-аукционы на оставшуюся часть 2023 г.

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая компания De Beers в ходе восьмого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $200 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.

Это в 2,5 раза ниже уровня годичной давности ($508 млн) и на 46% ниже результата предыдущего сайта ($370 млн).

Динамика падения продаж ускорилась - месяцем ранее результат был на 42% ниже г/г и на 10% ниже предшествующего цикла продаж.

Восьмой цикл продаж в этом году прошел с 18 сентября по 3 октября.

De Beers снизила доступность алмазного сырья, реализовав продукцию на $200 млн, так как midstream продолжает налаживать баланс после накопления запасов в определенных сегментах, прокомментировал результаты глава компании Эл Кук. Компания продолжит поддерживать своих сайтхолдеров, способствуя восстановлению равновесия между спросом и предложением, обеспечивая гибкость в распределении алмазного сырья в ходе 9-го и 10-го сайтов в этом году.

Также компания приостановит онлайн-аукционы на оставшуюся часть 2023 года, говорится в пресс-релизе. Также Кук напомнил об инвестировании дополнительных $20 млн в маркетинг природных алмазов, чтобы помочь стимулировать потребительский спрос.

Ранее отраслевое агентство Rapaport сообщало, что De Beers разрешила своим сайтхолдерам отложить закупку до половины причитающихся им объемов алмазного сырья на начало 2024 года на фоне вялого потребительского спроса и высоких запасов в midstream. Клиенты получили от De Beers разрешение не покупать алмазы весом от 1 карата из своей аллокации до конца 2023 г. Разрешение касается от 25% до 50% от стоимости некоторых боксов и распространяется на торговые сессии в сентябре, октябре и декабре (8-10 циклы продаж).

Ключевой потребитель алмазного сырья, гранильная отрасль Индии, сейчас испытывает давление из-за сокращения спроса на бриллианты на фоне глобального экономического спада, что заставило индийских огранщиков запросить 2-месячную приостановку закупок у алмазодобытчиков. Публичная реакция на эту инициативу последовала пока только от "АЛРОСА". Российская компания заявила, что качественная база активов и стабильное финансовое положение позволяют ей реализовывать меры, направленные на поддержание баланса спроса и предложения на рынке.