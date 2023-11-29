В России в октябре производство пива выросло на 21% при спаде выпуска водки на 5,1%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российские пивоваренные предприятия в октябре произвели 63,2 млн декалитров (дал) пива, что на 20,8% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщил Росстат. По сравнению с сентябрем производство снизилось на 5,5%.

За 10 месяцев производство пива выросло на 0,4%, до 705 млн дал.

Розлив минеральной природной воды и питьевой воды в минувшем месяце составил 1,6 млрд бутылок (0,5 литра), что на 27% больше прошлогоднего и на 0,8% выше показателя сентября этого года.

За 10 месяцев производство составило 17,7 млрд бутылок, что на 16,2% больше прошлогоднего.

Сославшись на данные Росалкогольтабакконтроля, Росстат сообщил, что производство водки в октябре составило 8,4 млн дал, снизившись по сравнению с октябрем 2022 года на 5,1%. Но по сравнению с минувшим месяцем этого года рост составил 7,8%.

Игристых и шампанских вины в октябре было произведено 2 млн дал, что на 11,9% меньше, чем в октябре 2022 года, но на 17,6% больше, чем в сентябре 2023 года. Производство коньяка в годовом выражении выросло на 12,1%, до 947 тыс. дал, в месячном - на 14,1%.

Росстат также сообщил, что табачные предприятия за 10 месяцев этого года выпустили 171 млрд штук сигарет, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре в годовом выражении производство снизилось на 29,2%, по сравнению с сентябрем этого года - на 19,7%. Натуральные показатели за октябрь не приведены.