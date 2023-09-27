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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Росстат отметил спад производства вина в августе на 12,5 при росте выпуска водки на 8,3%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2023 года производство водки в России составило 7,3 млн декалитров (дал), что на 8,3% больше, чем в августе 2023 года, сообщил Росстат в среду со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (бывшее Росалкогольрегулирование).

Производство тихих вин в августе снизилось на 12,5%, до 2,8 млн дал, игристых и шампанских - на 15,4%, до 1,3 млн дал (на

Розлив минеральной природной воды и питьевой воды в августе составил 2,1 млрд бутылок (0,5 литра). Это на 18,7% больше, чем в августе 2022 года, но на 0,5% меньше, чем в июле 2023 года.

Пива произведено 79,6 млн дал, что на 2,6% меньше, чем в августе 2022 года, и на 5,4% меньше, чем в июле 2023 года. За 8 месяцев пивоваренные предприятия произвели 575 млн дал пива, что на 1,8% меньше, чем годом ранее.

Табачные фабрики выпустили 140 млрд штук сигарет, снизив производство на 1,9%.

Росалкогольрегулирование Росстат Росалкогольтабакконтроль
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