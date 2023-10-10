Рубль начал слабеть к доллару и юаню после нейтрального старта

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань перешли к укреплению на Московской бирже утром во вторник, рубль слабеет после спокойного старта с учетом отсутствия доминирующих в последнее время стимулов к росту, в том числе сообщений о дополнительных мерах валютного контроля.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 99,31 руб./$1 (-1,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 2,05 руб. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,3 коп. - до 13,61 рубля.

После пяти минут торгов доллар и юань начали расти. На 11-й минуте курс доллара США составил 99,86 руб./$1 (+53,25 руб. к уровню предыдущего закрытия).

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 9,7 коп. - до 13,68 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта утром во вторник не смогла удержать позиции, занятые по итогам предыдущей волатильной сессии, так как остается под давлением дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Неустойчивое положение рубля сохраняется с учетом отсутствия новых сигналов со стороны Минфина и ЦБ России об очередных мерах валютного контроля.

В обзоре рисков финрынков, опубликованном в понедельник, Банк России отметил, что крупнейшие экспортеры в сентябре нарастили продажу валюты на 27% - до $9,2 млрд с $7,2 млрд в августе. Отношение чистых продаж валюты к валютной выручке крупнейших экспортеров (без учета рублевой составляющей экспортной выручки) в августе составило 72% против 67% в июле (этот показатель Банк России раскрывает с лагом в один месяц).

ЦБ отмечает, что покупки иностранной валюты нерезидентами из дружественных стран выросли с 69 млрд рублей в августе до 156 млрд рублей в сентябре, что стало максимальным значением на биржевом рынке за последние годы. Банки, не относящиеся к СЗКО, в сентябре снизили покупку валюты до 510 млрд рублей (в августе - 552 млрд рублей).

В обзоре ЦБ посвятил отдельную врезку структуре операций на биржевом и внебиржевом валютных рынках, подробно обосновав свою позицию против введения "мембраны" по китайскому образцу.

Архитектура валютного рынка существенно изменилась с февраля 2022 года, отмечает ЦБ в своем докладе. На внебиржевом рынке доля торгов "токсичными" валютами снижается, но продолжает существенно преобладать в структуре торгов - в отличие от биржевого рынка. В сентябре доля доллара США и евро в общем обороте внебиржевого рынка составила около 69,2%, а юаня - 25,9%.

Внебиржевой рынок играет важную роль для курса рубля, поскольку значительный объем предложения и спроса на валюту формируется за счет клиентских сделок российских банков с "токсичными" валютами, а также межбанковских трансграничных сделок, говорится в обзоре. Нетто-предложение валюты обеспечивают иностранные нефинансовые компании, в том числе зарубежные трейдеры, в рамках оплаты российского экспорта в рублях. Доля их операций в структуре нетто-продаж иностранной валюты основных групп участников выросла с 24% в январе до 89% в августе 2023 г. Помимо российских нефинансовых компаний, нетто-спрос на валюту формируется иностранными банками из дружественных стран.

"Установление ограничений на покупку валюты за рубли для иностранных банков привело бы к искусственному сдерживанию внешнеторговой деятельности, что спровоцировало бы рост внутренних цен, замедление структурной трансформации и темпов роста экономики", - полагает Банк России.

В обзоре ЦБ не говорится о том, кто и какие именно ограничения на операции иностранных банков предлагает ввести, но содержательно его комментарии отсылают к запущенной недавно министром экономического развития Максимом Решетниковым дискуссии о "мембране" для снижения волатильности на валютном рынке (хотя и само Минэкономразвития в публичном поле никак не конкретизировало свои предложения, ограничиваясь только общими заявлениями). "Нам надо делать, наверное, какой-то, скажем так, аналог китайской модели, когда все-таки существует некая "мембрана" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей", - пояснял свою идею Решетников, отмечая, что сохранение единого курса рубля не подлежит сомнению. Про ограничения на покупку рублей для зарубежных банков в своих выступлениях министр не говорил.

Нефтяные котировки незначительно снижаются в рамках коррекции после активного подъема в ходе предыдущей сессии на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,82 за баррель, что на 0,37% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $86,03 за баррель, что на 0,41% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник преобладает позитивная динамика: японский Nikkei 225 окреп на 2,29%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,78%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,46%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,19%. Китайский CSI 300 уменьшился на 0,51%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавил 0,63%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник после заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), отыграв стартовые потери. Рынок воспринял свежие высказывания президента Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан как указывающие на то, что резкий рост доходности американских гособлигаций может означать снижение необходимости дальнейшего повышения ставок ФРС, пишет MarketWatch.

По словам Логан, если ставки будут "оставаться выше из-за повышенных премий за срочность, необходимость повышения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) может снизиться. Однако Федеральному комитету по операциям на открытом рынке (FOMC), возможно, придется принять дополнительные меры сообразно той степени, в которой рост долгосрочных процентных ставок обусловлен состоянием экономики".

Вместе с тем зампредседателя Федрезерва Филип Джефферсон сказал, что взлет доходностей долгосрочных инструментов мог быть результатом того, что инвесторы посчитали набранные экономикой темпы сильнее предполагавшихся ранее и подумали, что ФРС придется держать ставки на повышенном уровне более долгий срок.