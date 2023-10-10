МВФ повысил оценку роста ВВП РФ в 2023 году до 2,2% с 1,5%

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) вновь повысил оценку динамики российской экономики в 2023 году: теперь он ожидает рост на 2,2% по сравнению с июльским прогнозом в 1,5% (в апреле фонд ожидал рост на 0,7%, в январе - на 0,3%, а в прошлом октябре - падение на 2,3%). Обновленный прогноз приводится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook. Navigating Global Divergences), опубликованном МВФ во вторник.

Одновременно фонд скорректировал оценку роста ВВП РФ в 2024 году - до 1,1% с 1,3%.

МВФ констатирует, что западные санкции против российского нефтеэкспорта имели "смешанный эффект": объемы поставок в целом стабильны, а дисконт Urals постепенно сокращается, и сейчас нефть из РФ продается выше price cap в $60 за баррель, установленного странами G7.

Ожидания МВФ на текущий год приближаются к верхней границе интервала оценок Банка России, который сохранил прогноз роста ВВП в 2023 году на уровне 1,5-2,5%. При этом ЦБ снизил верхнюю границу интервального прогноза роста российской экономики в 2024 году - 0,5-1,5% против 0,5-2,5% в июльской версии.

Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз по росту ВВП в 2023 году до 2,8% с 1,2% в апрельской версии. Относительно 2024 года министерство оптимистичнее ЦБ и МВФ - ожидает рост на 2,3% (2,0% по прогнозу в апреле).

Мир

МВФ сохранил прогноз роста мировой экономики на 2023 год на уровне 3%, оценка по 2024 году снижена на 0,1 п.п. - до 2,9%.

Прогноз по глобальной инфляции на 2023 год повышен до 6,9% с 6,8%, на 2024 год - до 5,8% с 5,2%. Фонд отмечает, что "в большинстве случаев инфляция не вернется к целевому показателю до 2025 года".

МВФ понизил прогноз по темпам роста объема мировой торговли - до 0,9% с 2% в 2023 году и до 3,5% с 3,7% в 2024 году.

Фонд ожидает снижения средней цены на нефть в 2023 году на 16,5% (до $80,49/барр.) вместо 20,7%, в 2024 году - на 0,7% (ранее 6,2%), до $79,92/барр.

Страновые прогнозы

Фонд также сохранил прогноз на 2023 год как по росту экономик стран с формирующимся рынком и развивающихся стран (4%), так и развитых - 1,5%. На 2024 год оценка и у тех, и у других снижена на 0,1 п.п. - до 4% и 1,4%, соответственно.

Прогноз роста экономики Китая на ближайшие два года снижен до 5% с 5,2% и 4,2% с 4,5%.

Оценка роста ВВП Индии улучшена на 2023 год - до 6,3% с 6,1%, не изменилась на 2024 год - 6,3%.

Более позитивно фонд оценил рост бразильской экономики: в 2023 году прогноз повышен до 3,1% с 2,1%, на 2024 год - до 1,5% с 1,2%.

Экономика США, по мнению МВФ, в текущем году вырастет на 2,1% (прежний прогноз - 1,8%), в 2024 году - на 1,5% (было 1%).

Экономика стран еврозоны в текущем году, по мнению МВФ, поднимется на 0,7% (было 0,9%), в 2024 году - на 1,2% (было 1,5%).

По ВВП Германии фонд вновь ухудшил прогноз: ждет сокращения на 0,5% (ранее оценивал снижение в 0,3%). На 2024 год прогноз роста снижен на 0,4 п.п., до 0,9%.

МВФ незначительно улучшил прогноз подъема ВВП Великобритании в 2023 году - до 0,5% вместо 0,3%. На 2024 год оценка роста снижена на 0,4 п.п., до 0,6%.

Сохранен прогноз роста для Испании на текущий год - 2,5%, на 2024 год оценка снижена на 0,3 п.п., до 1,7%. Для Франции оценка подъема на текущий год немного улучшена - до 1% (было 0,8%), на следующий год сохранена на уровне 1,3%. По экономике Италии МВФ понизил прогноз роста на оба года до 0,7%, ранее в 2023 году фонд ожидал роста на 1,1%, в 2024 году - на 0,9%.

Оценка роста ВВП Японии на текущий год повышена до 2% с 1,4%, на 2024 год осталась на уровне 1%.