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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

МВФ более оптимистично оценил возможный рост ВВП РФ в 2023 г. и понизил оценку на 2024 г.

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) продолжил повышать свою оценку динамики российской экономики в 2023 году - ожидает роста на 0,7% (в январе прогноз был на уровне 0,3%, в октябре ожидалось падение на 2,3%). Такая оценка приводится в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: A Rocky Recovery), опубликованном фондом во вторник.

Одновременно с этим МВФ ухудшил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году - до 1,3% с январских 2,1%.

Банк России в феврале улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году: новый интервал от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по октябрьскому прогнозу. В 2024 году ЦБ прогнозирует рост в интервале от 0,5% до 2,5%, в 2025 году - от 1,5 до 2,5%. Регулятор 28 апреля опубликует обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз.

Минэкономразвития недавно заявляло, что ожидает рост российской экономики в 2023 году (точный уточненный прогноз министерство также планирует представить в апреле), ранее предполагало снижение на 0,8%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, предполагает снижение российской экономики на 1,0% в 2023 году с ростом на 1,3% в 2024 году.

МВФ РФ
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