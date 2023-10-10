ЦБ 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Банк России 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, презентация начнется в полдень, сообщает сайт ЦБ.

В мероприятии примут участие зампредседателя Банка России Сергей Белов и гендиректор АО "Гознак" Аркадий Трачук. Трансляцию презентации можно будет посмотреть онлайн на страницах ЦБ в соцсетях.

Модернизированные купюры будут иметь улучшенный дизайн и усовершенствованный защитный комплекс, а также повышенную износоустойчивость, пообещал в марте Сергей Белов.

Ранее сообщалось, что ЦБ к 2025 году планирует модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В июне 2022 года ЦБ представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Ожидается, что в 2023 году в обращение выйдут обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.