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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

ЦБ РФ летом представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Банк России летом 2023 года планирует представить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, сообщил зампред ЦБ РФ Сергей Белов.

"Летом 2023 года мы планируем презентовать банкноту 1000 рублей и банкноту 5000 рублей. Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс, будут более износоустойчивые", - сказал Белов в четверг на ежегодной встрече представителей кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Он отметил, что модернизированная в 2022 году купюра номиналом 100 рублей поступила в регионы. Выпуск банкноты нового образца потребовал обновления счетно-сортировального оборудования. В настоящее время 62% моделей счетно-сортировальных машин и 58% банкоматов успешно прошли тестирование в учебном центре ЦБ и адаптированы к приему новой купюры, еще 25% счетно-сортировальных машин проходят тестирование.

Белов признал, что большинство устройств иностранного производства. "В условиях санкционных ограничений ремонт, эксплуатация и адаптация затруднены, так как производители отказались оказывать техническую поддержку", - сказал он. Доля российских счетно-сортировальных машин составляет 18%.

Ранее сообщалось, что ЦБ к 2025 году планирует модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В июне 2022 года ЦБ представил модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Ожидается, что в 2023 году в обращение выйдут обновленные 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.

ЦБ РФ Сергей Белов
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