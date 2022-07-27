Подделка двухтысячных банкнот в РФ во II квартале выросла в 2,8 раза

Число фальшивых 5-тысячных купюр снизилось в 1,8 раза

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Тенденция увеличения количества выявляемых в банковской системе РФ поддельных банкнот номиналом 2 тыс. рублей и одновременного снижения числа поддельных 5-тысячных купюр продолжается: во втором квартале ЦБ обнаружил в 2,8 раза больше фальшивых банкнот номиналом 2 тысячи рублей (1170 по сравнению с 424 годом ранее), и в 1,8 раза меньше номиналом 5 тысяч рублей (3908 против 7095 во втором квартале 2021 года). Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте ЦБ.

При этом общее число поддельных денежных знаков во втором квартале сократилось на 27% - до 6387 банкнот.

Количество выявляемых поддельных 2-тысячных банкнот начало существенно расти с третьего квартала 2021 года. Если в первом и втором кварталах 2021 года рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года не превышал 20%, то в третьем квартале количество поддельных банкнот выросло в 2,5 раза, а в четвертом - в 1,8 раза. В первом же квартале текущего года рост составил 5,5 раза - с 382 штук до 2115. Одновременно с этим в первом квартале на 42% снизилось число 5-тысячных фальшивок (до 4890 с 8632).

Число выявленных фальшивых тысячерублевых купюр остается примерно на одном уровне - 1115 штук против 1033 годом ранее.

Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (9), при этом было выявлено 45 поддельных монет номиналом 10 рублей, 14 поддельных монет номиналом 5 рублей и 1 монета номиналом 1 рубль.

Общая сумма выявленных поддельных рублевых дензнаков во втором квартале 2022 года составила около 23 млн рублей.

Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных денежных знаков иностранных государств во втором квартале снизилось по сравнению с тем же периодом 2021 года в 2 раза - до 556 штук с 1225. Количество поддельных долларов сократилось в 2,5 раза - до 473 с 1191 банкнот, как и поддельных китайских юаней - с 5 до 2. Количество подделок евро возросло в 3 раза - с 26 банкнот во втором квартале 2021 года до 81 во втором квартале 2022 года.