ЦБ РФ представил обновленную банкноту номиналом 100 рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ представил модернизированную купюру номиналом 100 рублей, изменил цветовое оформление и достопримечательности, размещенные на банкноте.

Как говорится в сообщении Банка России, 100-рублевая купюра посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. Также на лицевой стороне изображены парк "Зарядье", Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ им. Ломоносова на Воробьёвых горах, сообщил журналистам зампред Банка России Сергей Белов.

На оборотной стороне - Ржевский мемориал Советскому Солдату. На втором плане - музей-заповедник "Куликово поле", добавил Белов.

Модернизированная банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности.

Модернизированные банкноты будут поступать в обращение постепенно, отмечает ЦБ. Банкноты выпуска 2022 года являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему при оплате любых видов товаров и услуг без всяких ограничений, подчеркивает регулятор. Они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

Обновленная 100-рублевая банкнота содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой купюре.