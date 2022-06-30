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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Началась работа над эскизами новых банкнот в 1000 и 5000 рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банк России собирается менять дизайн рублевых банкнот по ранее утвержденному графику, на 2023 года запланирован выход обновленных купюр в 1000 и 5000 рублей, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов на презентации новой 100-рублевой купюры. В "Гознаке" допустили сдвиг по срокам не более чем на год или два.

ЭкономикаЦБ РФ представил обновленную банкноту номиналом 100 рублейЦБ РФ представил обновленную банкноту номиналом 100 рублейЧитать подробнее

Совет директоров Банка России уже утвердил концепцию модернизации купюр номиналом 1000 и 5000 рублей, сейчас идёт работа над эскизом, добавил Белов.

По его словам, в ходе обновления банкноты небольших номиналов будут покрываться специальным лаком для повышения их износоустойчивости.

"Новые купюры также будет покрываться лаком, что должно увеличить срок их службы на треть", - заявил зампред ЦБ.

Он не стал раскрывать сумму, в которую обошлась модернизация 100-рублевой купюры.

Генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук в свою очередь добавил, что в среднем в мире производство одной тысячи банкнот обходится в $20-30.

Отвечая на вопрос, могут ли значительно сдвинуться сроки выпуска обновленных купюр, Трачук сказал: "Мы движемся пока в плане, каких-то причин для того, чтобы были сдвиги сроков существенные, как вы говорите - год-два, таких причин я не вижу".

Новая сторублевая купюра выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности. С одной стороны на ней изображена Спасская башня Кремля, с другой - Ржевский мемориал Советскому Солдату и на втором плане - музей-заповедник "Куликово поле".

ЦБ к 2025 году планировал модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Ожидается, что в 2023 году в обращение выйдут обновленные 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. Они будут дополнены на оборотной стороне изображениями достопримечательностей федеральных округов, в которых расположены соответствующие города, Северо-Западного и Центрального.

На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Предполагается, что новые модернизированные банкноты на протяжении как минимум ближайшего десятилетия будут обращаться параллельно со всеми видами существующих купюр и их различными модификациями, отмечал ранее ЦБ.

Банк России Сергей Белов Гознак Аркадий Трачук
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