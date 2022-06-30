Началась работа над эскизами новых банкнот в 1000 и 5000 рублей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банк России собирается менять дизайн рублевых банкнот по ранее утвержденному графику, на 2023 года запланирован выход обновленных купюр в 1000 и 5000 рублей, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов на презентации новой 100-рублевой купюры. В "Гознаке" допустили сдвиг по срокам не более чем на год или два.

Совет директоров Банка России уже утвердил концепцию модернизации купюр номиналом 1000 и 5000 рублей, сейчас идёт работа над эскизом, добавил Белов.

По его словам, в ходе обновления банкноты небольших номиналов будут покрываться специальным лаком для повышения их износоустойчивости.

"Новые купюры также будет покрываться лаком, что должно увеличить срок их службы на треть", - заявил зампред ЦБ.

Он не стал раскрывать сумму, в которую обошлась модернизация 100-рублевой купюры.

Генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук в свою очередь добавил, что в среднем в мире производство одной тысячи банкнот обходится в $20-30.

Отвечая на вопрос, могут ли значительно сдвинуться сроки выпуска обновленных купюр, Трачук сказал: "Мы движемся пока в плане, каких-то причин для того, чтобы были сдвиги сроков существенные, как вы говорите - год-два, таких причин я не вижу".

Новая сторублевая купюра выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности. С одной стороны на ней изображена Спасская башня Кремля, с другой - Ржевский мемориал Советскому Солдату и на втором плане - музей-заповедник "Куликово поле".

ЦБ к 2025 году планировал модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Ожидается, что в 2023 году в обращение выйдут обновленные 1000 и 5000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей.

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. Они будут дополнены на оборотной стороне изображениями достопримечательностей федеральных округов, в которых расположены соответствующие города, Северо-Западного и Центрального.

На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Предполагается, что новые модернизированные банкноты на протяжении как минимум ближайшего десятилетия будут обращаться параллельно со всеми видами существующих купюр и их различными модификациями, отмечал ранее ЦБ.