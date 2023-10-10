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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Brent подешевела до $87,18 за баррель

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение вечером во вторник после рекордного за полгода дневного роста накануне.

К 18:02 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевелина лондонской бирже ICE Futures на $0,97 (1,1%) - до $87,18 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,97 (1,12%) - до $85,41 за баррель.

Накануне Brent подскочила в цене на 4,2%, WTI подорожала на 4,3% из-за роста напряженности на Ближнем Востоке.

Более полутора тысяч человек стали жертвами эскалации израильско-палестинского конфликта, начавшегося с атаки боевиков ХАМАС 7 октября. Участники мировых рынков опасаются, что конфликт может распространиться с Израиля и Палестины, которые практически не добывают нефть, на весь ближневосточный регион, обеспечивающий примерно треть поставок жидких углеводородов на мировой рынок.

"Если мы продолжим наблюдать эскалацию между Израилем и ХАМАС, остается лишь вопросом времени, когда конфликт достигнет нефтедобывающих регионов", - отметил Деннис Кисслер из BOK Financial Securities.

Один из вероятных сценариев - ужесточение надзора за соблюдением санкций США против иранской нефтяной отрасли, которое может сократить поставки нефти из Ирана на мировой рынок.

"Мы ожидаем, что в отсутствие значительного влияния на добычу и экспорт нефти влияние атаки ХАМАС на нефтяные котировки будет ограниченным, - написал старший аналитик DNB Bank ASA Хельге Андре Мартинсен. - В то же время мы понимаем, что краткосрочная премия за геополитический риск является оправданной".

Brent WTI Иран США ХАМАС Израиль
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