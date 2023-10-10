Цены на нефть снижаются после взлета накануне

Brent торгуется у $87,8 за баррель

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром во вторник после взлета накануне, трейдеры оценивают возможные последствия вооруженного конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 по московскому времени во вторник составила 87,75 за баррель, что на $0,4 (0,45%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов увеличилась на $3,57 (4,2%), до $88,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,46 (0,53%), до $85,92 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов повысилась на $3,59 (4,3%), до максимальных с 3 октября $86,38 за баррель.

По словам менеджера отдела мировых исследований и аналитики Schneider Electric Робби Фрейзера, ближневосточный конфликт не оказывает непосредственного влияния на предложение и спрос на нефтяном рынке.

"Добыча нефти в Израиле и секторе Газа - на контролируемой ХАМАС палестинской территории - фактически равна нулю, - цитирует его высказывание MarketWatch. - Спрос на нефтепродукты в находящемся в непосредственной близости регионе недостаточен для того, чтобы произошел сдвиг мировой рыночной конъюнктуры".

Израиль продолжил атаковать объекты в секторе Газа в ночь на вторник, сообщила газета The Times of Israel. Всего с субботы вооруженные силы страны поразили 1707 целей в Газе, включая 475 ракетных систем, 73 командных центра, 23 объекта стратегической инфраструктуры и 22 подземные цели.

В то же время, как передает Al Jazeera, палестинская радикальная вооруженная группировка "Бригады мучеников Аль-Аксы" заявила, что ее бойцы ведут бои с израильскими войсками в контролируемых израильтянами Дженине и Наблусе на Западном берегу реки Иордан.