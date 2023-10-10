Комитет Думы счел повышение ставки ЦБ уже не таким эффективным для курса рубля

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку считает, что заложенные в проект бюджета на 2024-2026 годы курс рубля и уровень инфляции оптимистичны и что повышение ключевой ставки ЦБ уже не так эффективно влияет на укрепление рубля.

"По мнению комитета, запланированные показатели уровня инфляции и курса российской валюты оптимистичны. Учитывая текущую ситуацию с ростом курса рубля (на 04.10.2023 года - 99,27) можно сделать вывод, что повышение ключевой ставки уже не так эффективно влияет на его укрепление в условиях продолжающегося санкционного давления", - говорится в проекте заключения комитета по финансовому рынку на трехлетний федеральный бюджет.

"С другой стороны, ослабление российской валюты по сравнению с базовым сценарием позволит сократить дефицит федерального бюджета", - говорится в документе, с которым ознакомился "Интерфакс".

Комитет также отмечает значительное снижение бюджетных ассигнований по ведомственному проекту комитета - "Развитие финансового рынка, регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка": в 2024 году финансирование будет сокращено на 14,1 млн рублей (-34,7%), в 2025 году - на 13,4 млн рублей (-34,6%).

Заключение комитета на проект бюджета в парламенте будет обсуждаться 12 октября.