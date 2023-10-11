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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Президент "сестры" проблемного девелопера Country Garden Holdings ушел в отставку

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ли Чжанцзян ушел в отставку с постов президента и исполнительного директора китайского поставщика услуг в сфере недвижимости Country Garden Services Holdings по семейным обстоятельствам, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение компании.

На посту исполнительного директора его сменит Сю Биньхауй, ранее занимавший в компании должность вице-президента.

Исполнительным президентом и главным директором по стратегии станет Хуан Пэн, с 2016 года занимающий пост главного финансового директора компании.

Country Garden Services является "сестринской" компанией по отношению к Country Garden Holdings, одному из крупнейших негосударственных застройщиков в Китае. Накануне застройщик пропустил перечисление части платежей по облигациям. При этом компания сообщила, что не рассчитывает своевременно исполнить все свои обязательства по долгам, которые номинированы в иностранных валютах. Заявление Country Garden фактически означает, что застройщик ожидает дефолта, отмечает WSJ.

По состоянию на июнь общая задолженность девелопера составляла $187 млрд, включая $15,3 млрд по обязательствам в иновалютах.

Country Garden Китай Ли Чжанцзян
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