Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Китайский застройщик Country Garden ожидает дефолта по неюаневым долгам

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Country Garden Holdings, один из крупнейших негосударственных застройщиков в Китае, пропустил срок погашения части задолженности и не рассчитывает своевременно исполнить все свои обязательства по номинированным не в юанях долгам, говорится в сообщении компании.

Как пишет The Wall Street Journal, заявление Country Garden фактически означает, что застройщик ожидает дефолта. По состоянию на июнь общая задолженность девелопера составляла $187 млрд, включая $15,3 млрд по международным обязательствам.

В частности, Country Garden не смог вернуть в срок основную сумму долга в 470 млн гонконгских долларов ($60,1 млн).

"Компания также ожидает, что не сможет исполнить все свои "офшорные" платежные обязательства ни в изначально установленные сроки, ни в течение соответствующих грейс-периодов, включая обязательства по выпущенным ею облигациям в долларах США, - указал девелопер. - Такая невыплата может привести к тому, что соответствующие кредиторы группы потребуют досрочной уплаты соответствующей задолженности перед ними или будут добиваться (выплат) в принудительном порядке".

Country Garden обратилась за помощью к финансовым консультантам и планирует провести переговоры с кредиторами по неюаневым долгам.

Кроме того, китайская компания отметила значительное давление на свои продажи, которые за первые девять месяцев года сократились на 43,9% в годовом выражении, до 154,98 млрд юаней ($21,7 млрд).

В сентябре ее законтрактованные продажи с учетом показателей дочерних структур упали более чем в пять раз, до 6,17 млрд юаней.

Китай Country Garden
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк за девять месяцев получил 1,129 трлн руб. прибыли по РСБУ

Сбербанк за девять месяцев получил 1,129 трлн руб. прибыли по РСБУ

Цены на нефть снижаются после взлета накануне

Цены на нефть снижаются после взлета накануне

Рубль активно растет после достижения минимальных отметок с марта 2022 года

Рубль активно растет после достижения минимальных отметок с марта 2022 года

РФ возобновила экспорт дизеля с учетом поставок на внутренний рынок не менее 50%

Минэкономразвития назвало санкции главной причиной снижения производительности труда

VEON закрыл сделку по продаже российского "Вымпелкома"

VEON закрыл сделку по продаже российского "Вымпелкома"

Курс доллара поднялся выше 102 рублей впервые с 23 марта 2022 года

Курс доллара поднялся выше 102 рублей впервые с 23 марта 2022 года

В Минэнерго долю "серого" экспорта нефтепродуктов оценили в несколько процентов

Холдинг ТМХ может редомицилироваться в САР до конца года

Банк России заметил ухудшение стандартов кредитования в ипотеке

Банк России заметил ухудшение стандартов кредитования в ипотеке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });