Китайский застройщик Country Garden ожидает дефолта по неюаневым долгам

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Country Garden Holdings, один из крупнейших негосударственных застройщиков в Китае, пропустил срок погашения части задолженности и не рассчитывает своевременно исполнить все свои обязательства по номинированным не в юанях долгам, говорится в сообщении компании.

Как пишет The Wall Street Journal, заявление Country Garden фактически означает, что застройщик ожидает дефолта. По состоянию на июнь общая задолженность девелопера составляла $187 млрд, включая $15,3 млрд по международным обязательствам.

В частности, Country Garden не смог вернуть в срок основную сумму долга в 470 млн гонконгских долларов ($60,1 млн).

"Компания также ожидает, что не сможет исполнить все свои "офшорные" платежные обязательства ни в изначально установленные сроки, ни в течение соответствующих грейс-периодов, включая обязательства по выпущенным ею облигациям в долларах США, - указал девелопер. - Такая невыплата может привести к тому, что соответствующие кредиторы группы потребуют досрочной уплаты соответствующей задолженности перед ними или будут добиваться (выплат) в принудительном порядке".

Country Garden обратилась за помощью к финансовым консультантам и планирует провести переговоры с кредиторами по неюаневым долгам.

Кроме того, китайская компания отметила значительное давление на свои продажи, которые за первые девять месяцев года сократились на 43,9% в годовом выражении, до 154,98 млрд юаней ($21,7 млрд).

В сентябре ее законтрактованные продажи с учетом показателей дочерних структур упали более чем в пять раз, до 6,17 млрд юаней.