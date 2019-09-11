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Ирак разрешил российской компании Stroytransgaz-Oil разработку газового месторождения

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ирак договорился с компанией Stroytransgaz-Oil о разработке газового месторождения на юге страны, оно еще не финализировано, сообщил министр нефти страны Тамир Гадбан.

"Месторождение в Ираке, Блок 17. Это ни "Роснефть", ни "Газпром нефть"", - сказал министр журналистам, уточнив, что речь идет о Stroytransgaz-Oil.

Гадбан также сообщил, что ведет переговоры с иностранными инвесторами по освоению месторождения Мансурия и в проекте заинтересована "Газпром нефть". Глава "Газпром нефти" Александр Дюков ранее называл Мансурию "привлекательным проектом". Пока его компания работает в Ираке на месторождении Бадра на востоке страны.

Инвестор Геннадий Тимченко в 2016 году через фонд "Волга Груп" довел до 80% долю в ООО "ОСХ", владеющем акциями АО "Стройтрансгаз".

5 сентября Iraq Oil Report сообщал, что министерство нефти Ирака начало договариваться со "Стройтрансгазом", "российской компанией, находящейся под санкциями США", о разработке месторождений нефти и газа в провинции Анбар.

Stroytransgaz Oil. Газпром нефть

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