Ирак одобрил "ЛУКОЙЛу" заявление о коммерциализации запасов месторождения Эриду

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" получил от государственной иракской нефтяной компании Thi-Qar Oil Company (TOC) одобрение заявления о коммерциализации запасов и предварительного предложения по разработке нефтяного месторождения Эриду в пределах Блока 10 совместно с Inpex South Iraq Ltd.

После утверждения TOC представленных документов "ЛУКОЙЛ" и Inpex South Iraq планируют приступить к реализации плана разработки месторождения Эриду с проектным уровнем добычи 250 тыс. барр. в сутки, сообщает российская компания.

Геологоразведочные работы на Блоке 10 были начаты в 2012 году, проведена сейсморазведочная съемка 2D и 3D, пробурены 3 разведочные и 6 оценочных скважин. В результате проведенных работ было открыто месторождение Эриду с оценкой запасов 12,9 млрд баррелей. Месторождение стало одним из крупнейших нефтяных открытий в Ираке за последние 20 лет.

Блок 10 площадью 5,8 тыс. кв. км расположен в южной части Ирака в 120 км западнее города Басры, в 150 км от месторождения Западная Курна-2. "ЛУКОЙЛ" является оператором проекта с долей 60%, партнером является Inpex South Iraq с долей 40%. Держателем контракта с иракской стороны является государственная компания TOC.

Предварительная оценка извлекаемых запасов составляла более 4 млрд баррелей. В октябре прошлого года президент и CEO японской Inpex Такаюки Уеда (Takayuki Ueda) говорил журналистам, что в случае продолжения пробуксовки проекта Блок 10 в Ираке компания рассмотрит возможность продажи своей доли. Ранее ожидалось, что проект может быть запущен в 2024 году

Помимо Блока 10 на территории Ирака "ЛУКОЙЛ" также участвует в проекте Западная Курна-2. Добыча на месторождении начата в 2014 году.