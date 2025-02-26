Россия и Ирак обсуждают новые экономические соглашения

Уже действующие договоренности будут подвергнуты ревизии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия и Ирак проанализируют действующие между странами соглашения и возможность заключения новых для более активного бизнес-сотрудничества, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев на полях российско-иракской межправительственной комиссии (МПК) по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Спасибо за ваше предложение в течение пяти лет сделать ревизию всех соглашений, пересмотреть их и проанализировать их исполнение. Спасибо большое за принятие решений в кратчайшие сроки подписать новые соглашения, которые дадут возможность ещё более активно работать нашим компаниям, российским и иракским. Считаю, что это решение очень важное - не только потому, что это юбилейное десятое заседание, а потому, что приняты важнейшие решения на долгую перспективу сотрудничества", - сказал Цивилев, обращаясь к сопредседателю МПК с иракской стороны, главе МИД страны Фуаду Хусейну.

Цивилев отметил, что следующее заседание межправительственной комиссии предварительно назначено на апрель 2026 года в Москве.

Согласно материалам к МПК, по итогам 2024 года Россия увеличила экспорт в Ирак на 27,8%, основная часть поставок пришлась на продовольственные товары, древесину и целлюлозно-бумажные изделия.

Одно из основных направлений сотрудничества двух стран - нефтегазовая отрасль. Сейчас из российских компаний в Ираке представлены "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", "Башнефть".

"ЛУКОЙЛ" добывает в Ираке нефть на месторождении Западная Курна-2 - втором по величине в мире с извлекаемыми запасами около 14 млрд баррелей. У "ЛУКОЙЛа" 75% в проекте, у иракской госкомпании North Oil Company - 25%. В настоящее время добывается более 480 тыс. баррелей в сутки. Помимо этого, российская НК ведет разработку Блока 10, где было открыто месторождение Эриду. Блок 10 площадью 5,6 тыс. кв. км расположен на территории провинций Ди-Кар и Мутанна в 120 км к западу от города Басра. Доли в проекте: "ЛУКОЙЛ" - 80% (оператор), японская Inpex Сorporation - 20%. Держателем контракта с иракской стороны является государственная Южная нефтяная компания.

"Газпром нефть" - оператор проекта Бадра с 2010 года. Коммерческая отгрузка нефти с месторождения началась в августе 2014 года. Бадра находится в провинции Вассит на востоке Ирака. Геологические запасы оцениваются в 3 млрд баррелей нефти. Проект разработки рассчитан на 20 лет с возможным продлением на пять лет. Доля участия "Газпром нефти" - 30%, Kogas - 22,5%, Petronas - 15%, ТРАО - 7,5%. Доля иракского правительства, которое представлено иракской Геологоразведочной компанией (Oil Exploration Company, OEC), - 25%.

Bashneft International B.V. - оператор проекта и владеет 100%-й долей в контракте на разведку и добычу углеводородов на Блоке 12. В 2018 году компания по результатам бурения первой поисковой скважины на Блоке 12 открыла новое месторождение нефти, получившее название Салман. Оно находится в слабо изученной части Аравийской плиты в 80 км южнее г.Эс-Самава и в 130 км западнее города Насирия.

Также ряд российских компаний работали в Иракском Курдистане.