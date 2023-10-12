США усилили давление для использования замороженных активов РФ в пользу Украины

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - США все больше настаивают на необходимости использовать замороженные российские активы для передачи Киеву, сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

"Высокопоставленные чиновники США активизировали свои усилия, чтобы побудить западные правительства использовать сотни миллиардов долларов замороженных резервов российского Центрального банка для помощи Украине", - заявили осведомленные источники издания.

"США стали гораздо более открытыми не только для захвата, но и для использования российских резервов", - сказал один из собеседников газеты.

Как отмечает Washington Post, усиливающееся стремление использовать активы РФ для Украины происходит на фоне возникновения "внутриполитических препятствий", мешающих направить деньги налогоплательщиков на военные нужды.

При этом даже самые "агрессивные и оптимистичные сторонники перераспределения банковских активов считают, что потребуются месяцы - если не больше года - для того, чтобы деньги дошли до Киева", пишет издание.

Некоторые официальные лица США считают, что российские деньги могут быть использованы не для оказания военной помощи Киеву, а для восстановления Украины.