МЭА сообщило о росте доходов России от нефтеэкспорта в сентябре на $1,8 млрд

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Доходы России от нефтяного экспорта в сентябре выросли на $1,8 млрд к августу - до самого высокого уровня с июля 2022 года и составили $18,8 млрд, сказано в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.

При этом объемные показатели выросли на 460 тысяч баррелей до 7,6 млн б/с в сутки, средневзвешенная цена российской нефти выросла на $8 - до $81,8 за баррель, пишут аналитики МЭА.

При этом экспорт нефти вырос на 250 тысяч б/с, до 4,9 млн б/с. Дисконт Urals к бенчмарку North Sea Dated (Brent) составил $12,20 за баррель, что является самым низким показателем с марта 2022 года.

По данным МЭА, каждый сорт российской нефти в сентябре торговался выше установленного странами G7 ценового потолка на $20/баррель. Так, стоимость Urals в портах Приморск и Новороссийск в прошлом месяце выросла к августу почти на $10, до $80,25/баррель и 80,96/баррель соответственно.

Цена ESPO выросла с $78,52/баррель в августе до $86,75/баррель в сентябре. При этом дисконт данного сорта к сорту Dubai сократился на $1,5, до $6,90/баррель. В первые дни октября данный показатель снизился примерно до $4/баррель.

Агентство отмечает, что примерно 190 тысяч б/с нефти по-прежнему распределяются по "неизвестным" направлениям. Экспорт нефти, предназначенной для Китая, вырос на 270 тысяч б/с, а в Турцию - на 80 тысяч б/с. В целом экспорт российского сырья не изменился по сравнению с сентябрем 2022 года.