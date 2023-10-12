Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

МЭА сообщило о росте доходов России от нефтеэкспорта в сентябре на $1,8 млрд

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Доходы России от нефтяного экспорта в сентябре выросли на $1,8 млрд к августу - до самого высокого уровня с июля 2022 года и составили $18,8 млрд, сказано в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.

При этом объемные показатели выросли на 460 тысяч баррелей до 7,6 млн б/с в сутки, средневзвешенная цена российской нефти выросла на $8 - до $81,8 за баррель, пишут аналитики МЭА.

При этом экспорт нефти вырос на 250 тысяч б/с, до 4,9 млн б/с. Дисконт Urals к бенчмарку North Sea Dated (Brent) составил $12,20 за баррель, что является самым низким показателем с марта 2022 года.

По данным МЭА, каждый сорт российской нефти в сентябре торговался выше установленного странами G7 ценового потолка на $20/баррель. Так, стоимость Urals в портах Приморск и Новороссийск в прошлом месяце выросла к августу почти на $10, до $80,25/баррель и 80,96/баррель соответственно.

Цена ESPO выросла с $78,52/баррель в августе до $86,75/баррель в сентябре. При этом дисконт данного сорта к сорту Dubai сократился на $1,5, до $6,90/баррель. В первые дни октября данный показатель снизился примерно до $4/баррель.

Агентство отмечает, что примерно 190 тысяч б/с нефти по-прежнему распределяются по "неизвестным" направлениям. Экспорт нефти, предназначенной для Китая, вырос на 270 тысяч б/с, а в Турцию - на 80 тысяч б/с. В целом экспорт российского сырья не изменился по сравнению с сентябрем 2022 года.

Urals МЭА Китай Brent Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Zoom оштрафован на 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян в РФ

В Минфине предложили повременить с ужесточением условий работы на фондовом рынке

Новак ожидает в 2023 году рекордный рост глобального спроса на нефть

Новак ожидает в 2023 году рекордный рост глобального спроса на нефть

Профсоюз UAW неожиданно инициировал забастовку на крупнейшем заводе Ford

С Microsoft потребовали доначисления налогов на $28,9 млрд

ЦБ ждет снижения волатильности после введения обязательной продажи валютной выручки

ЦБ ждет снижения волатильности после введения обязательной продажи валютной выручки

Производители предложили поднять минимальные цены на водку на 7%

Wildberries начал взимать комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard

Wildberries начал взимать комиссию при оплате покупок картами Visa и Mastercard

Brent подешевела до $85,6 за баррель

Рубль заметно укрепился после подписания указа о продаже валютной выручки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });