МЭА сообщило о росте доходов РФ от экспорта нефти в июле на 20%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Доходы России от нефтяного экспорта в июле выросли по сравнению с июнем на $2,5 млрд (20%) - до $15,3 млрд - при сохранении объемов на том же уровне на фоне роста нефтяных котировок и снижении дисконтов цены российской нефти к бенчмарку, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете.

По оценке экспертов, снижение экспорта нефти на 200 тыс. б/с, до 4,6 млн б/с, полностью компенсировано ростом экспорта нефтепродуктов на ту же величину - до 2,7 млн б/с.

Добыча нефти в России снизилась на 50 тыс. б/с в июле, до 9,4 млн б/с, при этом экспорт сократился, а переработка увеличилась. "Это означает, что Москва более чем выполнила свое добровольное сокращение на 500 тыс. б/с. Кроме того, Россия пообещала сократить экспорт нефти в августе (-500 тыс. б/с) и сентябре (-300 тыс. б/с). Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что целью России было сокращение поставок на мировые рынки, и что отдельные компании будут выбирать, сокращать им производство или экспорт. Мы снизили наш августовский прогноз производства чуть менее чем на 200 тыс. б/с и немного увеличили уровни на следующий месяц", - пишет МЭА.

Добыча жидких углеводородов в РФ в июле, по оценке МЭА, составила 10,74 млн б/с, что на 660 тыс. б/с ниже, чем в феврале 2022 года. МЭА ожидает, что в целом по 2023 году добыча ЖУВ в России составит 10,86 млн б/с (предыдущая оценка - 10,87 млн б/с), что на 230 тыс. б/с меньше, чем в прошлом году.

Имеющиеся на настоящий момент данные показывают, что экспорт нефти сократился на 200 тыс. б/с в месяц для Китая и на 100 тыс. б/с для Индии. Несмотря на это, на две страны приходилось почти 80% всего российского нефтеэкспорта. Поставки в Восточную Европу выросли на 40 тыс. б/с - до 420 тыс. б/с, но упали для Турции на 45 тыс. б/с - до 150 тыс. б/с, говорится в отчете.

Российские нефтеперерабатывающие заводы увеличили объемы производства в июле, увеличив экспорт нефтепродуктов на 200 тыс. б/с - до 2,7 млн б/с. По оценке экспертов, поставки мазута увеличились на 100 тыс. б/с - до 560 тыс. б/с, дизтоплива на 160 тыс. б/с - до 1,1 млн б/с, бензина на 50 тыс. б/с - до 190 тыс. б/с и вакуумного газойля (ВГО) на 70 тыс. б/с - до 360 тыс. б/с. Рост был компенсирован резким снижением поставок нафты - на 180 тыс. б/с, до 350 тыс. б/с.

Экспорт нефтепродуктов на Ближний Восток резко упал на 200 тыс. б/с - до 260 тыс. б/с, в Турцию поставки снизились на 40 тыс. б/с - до 480 тыс. б/с, но вырос экспорт в Индию на 80 тыс. б/с - до 230 тыс. б/с, в Африку на 55 тыс. б/с - до 410 тыс. б/с, страны ОЭСР Азии и Океании увеличили закупки на 50 тыс. б/с - до 60 тыс. б/с.

Большой объем экспорта с пока неизвестными направлениями (300 тыс. б/с) может привести к изменению этих объемов по прибытии грузов. Китай, Индия, Турция и Ближний Восток занимают треть российского экспорта, несмотря на то что сами являются крупными экспортерами, отмечает МЭА. Во многих случаях российские объемы, поставляемые со скидкой на внутренние рынки, заменяют собственное сырье, которое эти страны поставляют на экспорт по более высокой цене.

По оценке МЭА, доходы российского бюджета в июле снизились к июню на 1,4% - до $6,8 млрд по сравнению с ростом на 20% коммерческих доходов - $15,3 млрд. Доходы бюджета в июле были на 44% меньше, чем год назад, коммерческие доходы - на 21%. В то же время, в 2021 году средние доходы РФ от нефтеэкспорта составляли $15,7 млрд.