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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Сечин оценил инвестиции в "Восток Ойл" на период развития в 12 трлн рублей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Инвестиции в проект "Восток Ойл", реализуемый НК "Роснефть", оцениваются в 12 трлн рублей, сообщил главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин президенту Владимиру Путину. Они обсудили проект, пока осматривали судостроительный комплекс "Звезда", где строят танкеры, в том числе для "Восток Ойла".

"Проект самоокупаемый. В целом это порядка 12 трлн рублей на период развития. Крупнейший нефтегазовый проект в мире - 6,5 млрд тонн по нефти и порядка 10 трлн куб. метров газа", - сказал Сечин.

Объемом инвестиций в проект Путин поинтересовался после того, как глава "Роснефти" привел оценку количества рабочих мест на "Восток Ойле" (100 тысяч человек в постоянном режиме, с учетом подрядчиков и привлеченных организаций - 400 тысяч человек).

Президент также принял участие в торжественной церемонии имянаречения двух судов усиленного ледового класса. Танкер-челнок, построенный по заказу "Роснефтефлота", назван в честь советского писателя Валентина Пикуля. Судно предназначено для перевозки нефти и способно самостоятельно осуществлять навигацию без ледокольного сопровождения в акваториях северных морей. Танкер-челнок оборудован носовым погрузочным устройством для приема нефти непосредственно со стационарного морского ледостойкого причала.

Танкер-газовоз СПГ, построенный по заказу "Совкомфлота", был наречен в честь советского государственного деятеля Алексея Косыгина. Танкеры-газовозы СПГ ледового класса ARC 7 предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в суровых климатических условиях и преодолевать лед толщиной 2 метра.

В рамках "Восток Ойла" планируется освоение нефтяных месторождений на Таймыре. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорского и Пайяхского кластеров. Потенциал добычи жидких углеводородов "Восток Ойла" может составить 115 млн тонн в год. "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгрузить с проекта 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.

На базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка создается судостроительный комплекс "Звезда". Пилотную загрузку ему обеспечивает "Роснефть" с заказом 26 судов. Сейчас в портфеле верфи более 50 судов. Это атомные ледоколы проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения.

Восток Ойл Звезда Игорь Сечин Роснефть Владимир Путин
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