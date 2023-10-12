Кузбасс предложил зафиксировать на уровне 60 млн т вывоз угля на восток в 2024 г.

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Кузбасс предлагает правительству РФ зафиксировать на уровне 60 млн тонн объем вывоза угля из региона на экспорт в восточном направлении по желдороге в 2024 году, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В первых числах октября власти Кемеровской области заявляли о планах вывезти в 2024 году 55 млн тонн угля. Таким образом, плановый объем предлагается увеличить на 9%.

Согласно подписанному с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) плану-графику, в 2023 году из Кемеровской области планируется вывезти в восточном направлении 53 млн тонн угля. Власти региона выражают надежду, что эти договоренности будут реализованы.

Таким образом, сначала регион хотел увеличить объемы вывоза угля по желдороге на восток в 2024 году по сравнению с планом 2023 года на 4%, а с учетом скорректированных цифр прирост может составить 13%.

"Чтобы в дальнейшем (угольные компании могли - ИФ) избежать неопределенности (при планировании своей работы - ИФ), на 2024 год должно быть такое же соглашение (как в 2023 году - ИФ). Документы с предложением выйти на показатель уже 60 млн тонн сейчас находятся на рассмотрении в правительстве Российской Федерации", - отмечает пресс-служба.

В свою очередь, РЖД заявили накануне, что погрузка каменного угля на сети в Кемеровской области в январе-сентябре снизилась на 3% до 143,6 млн тонн, однако не связывают это с сокращением отгрузки на восток. "Снижение погрузки каменного угля связано с сокращением перевозок в западном направлении. Условия соглашения с правительством Кузбасса по вывозу угля в восточном направлении выполняются в полном объеме", - говорилось в сообщении.

Согласно опубликованному на сайте Кремля 5 октября документу, президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Кузбасса и РЖД обеспечить разработку и утверждение индикативных планов-графиков вывоза угольной продукции из Кузбасса на экспорт, в том числе в восточном направлении, на 2024-2025 годы. Срок исполнения - к 1 ноября. Поручения даны по итогам совещания с правительством 16 августа.

В 2022 году Кузбасс заключил с РЖД соглашение, в соответствии с которым в 2023 году в восточном направлении монополия вывезет не менее 53,1 млн тонн угля "гарантированно" и не менее 55,1 млн тонн – "в индикативном объеме".

Поручением президента от 27 марта 2021 года предусматривалось поэтапное увеличение объема вывоза угля из Кузбасса на экспорт в восточном направлении не менее чем на 30% к 2024 году по сравнению с уровнем 2020 года. В 2021 году экспорт планировался в объеме 53 млн тонн, в 2022 году - 58 млн тонн, в 2023 году - 63 млн тонн, в 2024 году - 68 млн тонн. При этом от планируемого уровня 2022 года не было вывезено в общей сложности 10,1 млн тонн кузбасского угля.