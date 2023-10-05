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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Кузбасс рассчитывает в 2024 году увеличить вывоз угля на восток на 4%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Кемеровская область рассчитывает в 2024 году вывезти на экспорт в восточном направлении 55 млн тонн угля, сообщает пресс-служба администрации региона.

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"Сейчас мы идем по графику. Надеюсь, что объем в 53 млн тонн к концу года мы выполним. Чтобы не быть в неопределенности, я обратился за поддержкой - такое же соглашение с РЖД подписать и на следующий год. Попробуем все-таки выйти в 2024 году на показатель в 55 млн тонн. Эти документы сейчас находятся на рассмотрении в правительстве РФ", - сказал через пресс-службу губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Таким образом, по сравнению с 2023 годом, когда будет вывезено 53 млн тонн угля, показатель должен вырасти на 4%.

"Мы в прошлом году по поручению правительства РФ подписали план-график вывоза угля на этот год. Очень часто говорят, что Кузбасс захватил Восточный полигон - это не соответствует действительности. Мы уже 6 лет находимся на одном уровне вывоза угля на восток, в 2022 году даже было некоторое падение. Нам нужна определенность, потому что планировать свою работу ни угольные, ни связанные с ними промышленные предприятия не могут без понятных цифр вывоза на восток", - подчеркнул Цивилев.

На сайте Кремля 5 октября было опубликовано поручение: президент Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Кузбасса и ОАО "Российские железные дороги" к 1 ноября обеспечить разработку и утверждение индикативных планов-графиков вывоза угольной продукции из Кузбасса на экспорт, в том числе в восточном направлении, на 2024 - 2025 годы.

В 2022 году Кузбасс заключил с РЖД соглашение, в соответствии с которым в 2023 году в восточном направлении монополия вывезет не менее 53,1 млн тонн угля "гарантированно" и не менее 55,1 млн тонн - "в индикативном объеме".

Поручением президента от 27 марта 2021 года предусматривалось поэтапное увеличение объема вывоза угля из Кузбасса в восточном направлении на экспорт не менее чем на 30% к 2024 году по сравнению с уровнем 2020 года. В 2021 году экспорт планировался в объеме 53 млн тонн, в 2022 году - 58 млн тонн, в 2023 году - 63 млн тонн, в 2024 году - 68 млн тонн. При этом от планируемого уровня 2022 года на восток не вывезено на экспорт в общей сложности 10,1 млн тонн кузбасского угля.

Кузбасс РЖД Восточный полигон Сергей Цивилев Кемеровская область
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