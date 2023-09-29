Изменение дисконта к Brent даст в бюджет в 2024 году 815 млрд рублей

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Изменение установленного дисконта по отношению к цене нефти сорта Brent с 2024 года приведет к дополнительным поступлениям в бюджет в 2024 году в размере 814,9 млрд рублей, в 2025 году - 1,815 трлн рублей, в 2026 году - 2,643 трлн рублей, следует из материалов к проекту федерального бюджета.

Документ № 448554-8 размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно документу, дисконт цены российской нефти Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов в 2024 году снизится c $20 до $15 за баррель, в 2025 году до $10 за баррель в 2026 году - до $6 за баррель.

Ранее Госдума приняла закон о снижении с 1 сентября 2023 года с $25 до $20 за баррель дисконта российской нефти Urals к мировому эталону Brent в целях налогообложения.

Как сообщалось, с апреля НДПИ платится исходя из фактической цены Urals (рассчитывается агентством Argus на базе цены CIF в европейских портах, куда российская нефть фактически не поступает с 2023 года), но не меньше цены Brent за минусом определенного дисконта: в апреле он составлял $34 за баррель, в мае - $31 за баррель, в июне - $28 за баррель, с июля - $25 за баррель.

По аналогии с расчетом НДПИ в экспортной пошлине установлен дисконт к Brent.

Вводя минимальный порог дисконта, правительство стремится нивелировать эффект снижения цены нефти Urals по отношению к Brent для доходов бюджета. Нефтяные компании платят налог исходя из фактической цены Urals, но не менее, чем цена Brent, скорректированная на установленный дисконт.