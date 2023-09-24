Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

По проекту бюджета, дисконт цены Urals к Brent в расчете нефтяных налогов в 2024 г. снизится до $15 за баррель

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Дисконт цены российской нефти Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов в 2024 г. снизится c $20 до $15 за баррель, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024-2026 гг. с которой ознакомился "Интерфакс". Также планируется внести изменения в расчет ставки НДПИ на газ.

Документ рассматривался на заседании правительства РФ 22 сентября.

"Проектируется изменение установленного дисконта по отношению к цене нефти сорта Brent (поэтапное снижение с $20 за баррель до $15 за баррель в 2024 г., $10 за баррель в 2025 г. и $6 за баррель в 2026 г.) и расчета ставки НДПИ на газ в связи с корректировкой в 2024-2025 гг. индексации оптовых цен на газ природный", - говорится в документе. Уточняется, что изменения подготовлены в рамках исполнения поручения председателя правительства РФ.

Согласно расчетам, приведенным в документе, снижение установленного дисконта по отношению к цене нефти сорта Brent в 2024 г. даст бюджету 861 млрд руб., в 2025 г. - 934 млрд руб., в 2026 г. - 859 млрд руб.

Деталей по корректировке расчета НДПИ на газ не приводится. При этом, индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, исключая население, будет проведена с 1 июля 2024 г. на уровне 11,2%, а в 2025 г. на уровне 8,2%, сообщало ранее Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 гг.

Ранее, Госдума приняла закон о снижении с 1 сентября 2023 г. $25 до $20 за баррель дисконта российской нефти Urals к мировому эталону Brent в целях налогообложения.

Как сообщалось, с апреля НДПИ платится исходя из фактической цены Urals (рассчитывается агентством Argus на базе цены CIF в европейских портах, куда российская нефть фактически не поступает с 2023 года), но не меньше цены Brent за минусом определенного дисконта: в апреле он составлял $34 за баррель, в мае - $31 за баррель, в июне - $28 за баррель, с июля - $25 за баррель.

По аналогии с расчетом НДПИ в экспортной пошлине установлен дисконт к Brent.

Вводя минимальный порог дисконта, правительство стремится нивелировать эффект снижения цены нефти Urals по отношению к Brent для доходов бюджета. Нефтяные компании платят налог исходя из фактической цены Urals, но не менее, чем цена Brent, скорректированная на установленный дисконт.

Brent Urals НДПИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Проект бюджета РФ предполагает сокращение дефицита до 0,8% ВВП в 2026 году

Проект бюджета РФ предполагает сокращение дефицита до 0,8% ВВП в 2026 году

Байден заявил, что присоединится к пикету работников автопромышленности

Байден заявил, что присоединится к пикету работников автопромышленности

Канада ввела санкции против 63 физлиц и структур, включая "Комсомольскую правду"

Канада ввела санкции против 63 физлиц и структур, включая "Комсомольскую правду"

Суд удовлетворил иск "Адмиралтейских верфей" к Wartsila о взыскании 2,4 млн евро

Кабмин РФ одобрил проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

Кабмин РФ одобрил проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

Россия поддержит продление порога в 1000 евро для беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС

Тарифы в плацкарте с 1 декабря будут проиндексированы на 10,8%

Тарифы в плацкарте с 1 декабря будут проиндексированы на 10,8%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });