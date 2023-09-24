По проекту бюджета, дисконт цены Urals к Brent в расчете нефтяных налогов в 2024 г. снизится до $15 за баррель

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Дисконт цены российской нефти Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов в 2024 г. снизится c $20 до $15 за баррель, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2024-2026 гг. с которой ознакомился "Интерфакс". Также планируется внести изменения в расчет ставки НДПИ на газ.

Документ рассматривался на заседании правительства РФ 22 сентября.

"Проектируется изменение установленного дисконта по отношению к цене нефти сорта Brent (поэтапное снижение с $20 за баррель до $15 за баррель в 2024 г., $10 за баррель в 2025 г. и $6 за баррель в 2026 г.) и расчета ставки НДПИ на газ в связи с корректировкой в 2024-2025 гг. индексации оптовых цен на газ природный", - говорится в документе. Уточняется, что изменения подготовлены в рамках исполнения поручения председателя правительства РФ.

Согласно расчетам, приведенным в документе, снижение установленного дисконта по отношению к цене нефти сорта Brent в 2024 г. даст бюджету 861 млрд руб., в 2025 г. - 934 млрд руб., в 2026 г. - 859 млрд руб.

Деталей по корректировке расчета НДПИ на газ не приводится. При этом, индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, исключая население, будет проведена с 1 июля 2024 г. на уровне 11,2%, а в 2025 г. на уровне 8,2%, сообщало ранее Минэкономразвития в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024-2026 гг.

Ранее, Госдума приняла закон о снижении с 1 сентября 2023 г. $25 до $20 за баррель дисконта российской нефти Urals к мировому эталону Brent в целях налогообложения.

Как сообщалось, с апреля НДПИ платится исходя из фактической цены Urals (рассчитывается агентством Argus на базе цены CIF в европейских портах, куда российская нефть фактически не поступает с 2023 года), но не меньше цены Brent за минусом определенного дисконта: в апреле он составлял $34 за баррель, в мае - $31 за баррель, в июне - $28 за баррель, с июля - $25 за баррель.

По аналогии с расчетом НДПИ в экспортной пошлине установлен дисконт к Brent.

Вводя минимальный порог дисконта, правительство стремится нивелировать эффект снижения цены нефти Urals по отношению к Brent для доходов бюджета. Нефтяные компании платят налог исходя из фактической цены Urals, но не менее, чем цена Brent, скорректированная на установленный дисконт.