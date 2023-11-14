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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

В ЕК считают возможным выпустить за год 1 млн боеприпасов для Украины

Для этого страны ЕС должны повысить свои производственные мощности

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз располагает промышленной базой для производства за год 1 млн боеприпасов для Украины, дело за государствами ЕС, заявил журналистам член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Он сказал об этом в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

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"Я отвечаю за мощности производства боеприпасов. Я вам подтверждаю, что цель произвести более миллиона боеприпасов в течение года, которую мы поставили и которая должна быть выполнена весной, будет достигнута. Но теперь дело за государствами-членами, которые должны сделать заказы. Это не в компетенции (Европейской) комиссии", - сказал еврокомиссар.

"Нужно, чтобы они (государства ЕС - ИФ) это сделали, и также чтобы они проверили, что это производство, базирующееся на их территории, приоритетно ориентировано для Украины. За это отвечают государства-члены", - продолжил Бретон.

Он напомнил, что в период мира Европа значительно снизила свои мощности военного производства, но производственная база сохраняется, и вопрос в том, что надо повысить производственные мощности. Поэтому он инициировал программу поддержки производства боеприпасов ASAP (Act in Support of Ammunition Production), которая предоставляет Еврокомиссии средства помочь индустриальной базе ЕС очень быстро поднять ритм производства.

Именно программа ASAP, по словам Бретона, дает ему основания утверждать, что цель по производству боеприпасов будет достигнута. Наращивание производственных мощностей в странах ЕС происходит и идет быстро, заверил он. Продукция, сказал еврокомиссар, должна приоритетно направляться на Украину, и это задача государств-членов.

Так еврокомиссар отреагировал на мнение министра обороны Германии Бориса Писториуса, что ЕС не сможет сдержать свое обещание Украине поставить 1 млн боеприпасов. Перед совещанием глав оборонных ведомств стран ЕС Писториус заявил, что Евросоюз не располагает для этого достаточными производственными мощностями.

Рассчитанная на 2023-2025 годы программа ASAP предусматривает выделение 500 млн евро на поддержку инвестиционных проектов стоимостью до 1,4 млрд евро по наращиванию производства боеприпасов и ракет в Европейском союзе.

Евросоюз Тьерри Бретон Еврокомиссия Украина Борис Писториус ASAP
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