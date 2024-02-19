Гендиректором "ИКС Холдинга" стал глава Yadro Шелобков

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Генеральным директором ООО "ИКС Холдинг" стал Алексей Шелобков, который также возглавляет входящего в холдинг производителя IT-оборудования Yadro.

По данным ЕГРЮЛ, Шелобков возглавил "ИКС Холдинг" 16 февраля.

Кроме того, Шелобков стал гендиректором АО "ИКС", которое, как ранее сообщалось, станет новой управляющей компанией холдинга.

Основатель и глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников умер в июле 2023 года. Шелобков стал доверительным управляющим "ИКС Холдинга".

В октябре гендиректором холдинга был назначен первый замгендиректора Алексей Белов, работающий в группе с момента ее основания в 2018 году. Гендиректором АО "ИКС", зарегистрированного в декабре 2023 года, был Сергей Столяров.

"Интерфакс" направил запрос о комментарии в "ИКС Холдинг".

В начале февраля сообщалось, что "ИКС Холдинг" проведет реструктуризацию, в результате которой управляющие партнеры и сооснователи группы получат контроль над ней. Новой управляющей компанией холдинга станет АО "ИКС", писал "Коммерсант" со ссылкой на представителя ГК Yadro.

В состав акционеров нового АО войдут учредители пяти активов "ИКС Холдинга": ГК "Ядро" (производитель телеком-оборудования и вычислительной техники), "Гарда" (разработчик решений в области кибербезопасности), "Цитадель" (поставщик ПАК для операторов связи), "Криптонит" (научно-исследовательская компания) и "Бюро 1440" (разрабатывает и запускает спутниковую группировку).

Имена акционеров не раскрываются, их будет меньше 10 человек, доли которых не будут распределены равномерно, писала газета. При этом, как сказал представитель холдинга газете, текущий этап развития группы "не требует присутствия в составе акционеров АО "ИКС" иных участников, в том числе сторонних компаний, фондов и организаций".