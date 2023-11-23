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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Прирост ипотечного портфеля в России в 2023 году превысил 3,5 трлн рублей

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Прирост ипотечного портфеля в 2023 году превысил 3,5 трлн рублей, заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В этом году мы видим прирост ипотечного портфеля более 3,5 трлн рублей. Для понимания в 2022 году было 2 трлн (рублей - ИФ), то есть мы выросли в полтора - почти два раза", - сказал он.

По его словам, это значит, что люди "верят в будущее" и "строительство жилья".

"В нашей стране самый крупный инвестор - это население", - подчеркнул Хуснуллин.

На сегодня только в жилищное строительство россияне вложили около 10 трлн рублей, добавил вице-премьер.

Марат Хуснуллин
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