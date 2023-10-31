Расходы "АвтоВАЗа" на обслуживание долга в 2024 году вырастут до 17 млрд рублей

Компания просит государство субсидировать ставки по кредитам на время действия высокой ставки ЦБ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Расходы "АвтоВАЗа" на обслуживание долга перед банками, который ранее оценивался в 120 млрд рублей, в 2024 году вырастут до 17 млрд рублей с 10 млрд рублей в 2023 году, сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "АвтоВАЗа" Сергей Громак.

Он сказал об этом на круглом столе о мерах поддержки госкорпораций и компаний с госучастием в Совете Федерации.

"Высокая кредитная нагрузка - это острейшая проблема. Если в этом году мы тратим где-то 10 млрд рублей на обслуживание кредитов перед банками, то в следующем году в связи с ростом кредитной ставки (на фоне роста ключевой ставки - ИФ) мы потратим аж 17 млрд, если кредитная ставка не снизится", - отметил он.

"Растет ключевая ставка - сразу растут расходы промышленных предприятий, "АвтоВАЗа" в том числе, и на обслуживание кредитов. Поэтому все эти деньги, которые в связи с ростом ключевой ставки будем вынуждены отдать банкам, мы по сути изымаем из нашей инвестиционной программы, из тех самых проектов по обновлению модельного ряда. Это, конечно, влечет снижение конкурентоспособности", - посетовал он.

В связи с ростом ключевой ставки отечественным промышленным предприятиям необходима господдержка в виде субсидирования процентных ставок по кредитам, считает он.

"Я напомню: в 2022 году, когда тоже выросла резко ключевая ставка, действовало постановление правительства РФ №393, и часть повышенных этих ставок по банковским кредитам предприятиям промышленности системообразующим компенсировалась государством. Поэтому мы призываем вернуть подобный механизм, по крайней мере на тот период, пока ключевая ставка ЦБ будет оставаться высокой", - заявил Громак.

Для работы этого механизма понадобятся дополнительные бюджетные средства, отметил он. Кроме того, в нем должны быть определенные отсечки и ограничения.

"Все-таки речь должна идти в первую очередь о промышленности, то есть о тех предприятиях, которые создают некий материальный продукт, некую добавочную стоимость. Второе - мы полагаем, что речь должна идти о системообразующих предприятиях", - считает Громак.

"В автопроме есть четкая и, я считаю, эффективная система оценки локализации - через баллы, так называемые, постановления №719. И вот, например, по автопрому можно было бы четко даже установить отсечку баллов. Вот локализовал окраску - получил 500 баллов, локализовал сварку - получил 400 баллов. (...) Наверняка подобные отсечки можно попробовать сделать и по другим отраслям, в зависимости от уровня локализации", - назвал представитель "АвтоВАза" возможные критерии получения господдержки.