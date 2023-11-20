Выплаты процентов по кредитам "АвтоВАЗа" в 2024 году составят 20 млрд рублей

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планирует направить на выплату процентов по кредитам в 2024 году 20 млрд рублей, сообщил в Совете Федерации президент компании Максим Соколов. Он добавил, что компания просит перенести срок уплаты утильсбора для решения проблемы с оборотными средствами.

"Для примера скажу, что в бюджет следующего года мы закладываем процентную нагрузку - на выплату процентов (по кредитам - ИФ) - 20 млрд рублей. И, конечно, эти деньги не пойдут на инвестиции и другую производственную программу "АвтоВАЗа" - мы будем вынуждены платить по кредитам", - сказал он.

По его словам, автопроизводитель "крайне нуждается в оборотных средствах, особенно с учетом высокой ключевой ставки".

"Просили бы поддержать решение об отсрочке уплаты утилизационного сбора в бюджет в рамках 2024 года", - сказал Соколов.

Сдвиг сроков уплаты утильсбора внутри года был бы не чувствителен для бюджета, но помог бы производителям в ситуации дефицита оборотных средств, добавил он.

"Для всего автопрома, особенно при такой высокой ключевой - а, как следствие, кредитной - процентной ставке это будет иметь огромное значение. Такая мера была в 2020 году и в прошлом году, поэтому ничего экстраординарного в этой мере нет. Но она поможет снизить негативный эффект от санкций", - сказал президент "АвтоВАЗа".

Соколов в январе говорил журналистам, что общая задолженность "АвтоВАЗа" перед кредиторами в 2022 году выросла до 120 млрд рублей с примерно 100 млрд рублей.

Вице-президент "АвтоВАЗа" по внешним связям и взаимодействию с акционерами "АвтоВАЗа" Сергей Громак в конце октября говорил, что расходы компании на обслуживание долга перед банками в 2024 году вырастут чуть меньше, чем сообщил 20 ноября Соколов - до 17 млрд рублей с 10 млрд рублей в 2023 году.

"Высокая кредитная нагрузка - это острейшая проблема. Если в этом году мы тратим где-то 10 млрд руб. на обслуживание кредитов перед банками, то в следующем году в связи с ростом кредитной ставки (на фоне роста ключевой ставки - ИФ) мы потратим аж 17 млрд, если кредитная ставка не снизится", - говорил Громак.

"Растет ключевая ставка - сразу растут расходы промышленных предприятий, "АвтоВАЗа" в том числе, и на обслуживание кредитов. Поэтому все эти деньги, которые в связи с ростом ключевой ставки будем вынуждены отдать банкам, мы по сути изымаем из нашей инвестиционной программы, из тех самых проектов по обновлению модельного ряда. Это, конечно, влечет снижение конкурентоспособности", - сетовал он.