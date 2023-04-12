Минпромторг обсуждает с "АвтоВАЗом" субсидируемые облигации для обслуживания долга

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в рамках оптимизации обслуживания долгового портфеля рассматривает вариант эмиссии облигаций, купонный доход по которым может быть просубсидирован за счет государства. Об этом сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, возглавляющий совет директоров автопроизводителя.

Вопрос о кредитной нагрузке "АвтоВАЗа" был задан Мантурову в ходе его выступления на правительственном часе в Совете Федерации в среду. Отвечая, министр отметил, что у предприятия, действительно, "скопился объем кредиторской задолженности".

"Многие в прошлом году предрекали "АвтоВАЗу" тяжелый исход. Этого не случилось, "АвтоВАЗ" вышел в нулевую рентабельность. Все предрекали огромный убыток, в том числе возврат к 2008 году, когда будем "всем миром спасать". Этого делать не пришлось. Сегодня, конечно же, для обслуживания кредитного портфеля имеет смысл рассмотреть в том числе формат облигационного займа, как это делали другие автопроизводители – "КАМАЗ", "ГАЗ". Мы в этом направлении работаем, в том числе с банками", - сказал Мантуров.

Позже, отвечая на уточняющие вопросы журналистов, чиновник заявил, что речь идет об обсуждении вариантов господдержки, связанной с субсидированием купонного дохода по облигациям. Мантуров отметил, что такая практика ранее распространялась, в частности, на "КАМАЗ" и "ГАЗ". Теперь обсуждается вариант применить ее и для "АвтоВАЗа".

"Банки будут выкупать облигации по рыночной ставке, а мы будем компенсировать купонный доход, чтобы нагрузка на самого автопроизводителя была меньшей. Но подчеркну – это некая возможность, которую мы с "АвтоВАЗом" сейчас прорабатываем", - сказал Мантуров.

По его оценке, данная мера реально могла бы быть реализована не раньше 2024 года. Объем её финансирования министр не уточнил. "Посмотрим, как экономика будет складываться в этом году", - добавил он.

В целом, по словам Мантурова, "АвтоВАЗ" сейчас не испытывает критических проблем с обслуживанием долга. "Мы прошлый год прошли достаточно комфортно – даже с такой долговой нагрузкой операционные затраты и капекс осуществляются", - отметил чиновник.

Сохранение рентабельности бизнеса и достижение финансовой устойчивости, в том числе за счет погашения значительных кредитных обязательств, выданных в период управления компанией иностранным акционером - альянсом Renault-Nissan - было заявлено одной из целей актуализированной стратегии развития "АвтоВАЗа" на период до 2030 г. Президент компании Максим Соколов в январе говорил журналистам, что общая задолженность "АвтоВАЗа" перед кредиторами в 2022 году выросла с примерно 100 млрд руб. до 120 млрд руб.

Согласно отчетности компании по РСБУ за 2022 год, ее совокупный долг превысил 180 млрд рублей (-4% г/г). Долгосрочные обязательства снизились на 16,6%, до 87,7 млрд рублей. Краткосрочные обязательства выросли на 12%, превысив 94 млрд рублей.