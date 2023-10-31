Кабмин предложил доработать законопроект о локализации автомобилей для такси

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ готово поддержать законопроект сенатора Андрея Кутепова об установлении требований к локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси, при условии его доработки, следует из проекта отзыва, с которым ознакомился "Интерфакс".

Подготовить такие требования ранее в этом году поручал президент Владимир Путин. В июле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать соответствующий законопроект. Тот, в свою очередь заявил, что "регулирование данной темы требует очень аккуратного подхода". "Нам нужно прежде всего найти баланс интересов перевозчиков и пассажиров, учесть возможности автомобильной промышленности выполнить такой заказ", - сказал Мишустин.

Тема также поднималась в ходе сессии по автопрому в рамках выставки "Иннопром-2023" в июле. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил тогда, что законопроект пока не согласован на уровне правительства.

В проекте отзыва кабмина, который выносился на заседание правительственной комиссии по законопроектной деятельности в понедельник, среди недочетов законопроекта упомянута нехватка сведений, позволяющих оценить социально-экономические, финансовые и другие последствия его реализации для перевозчиков и таксомоторных парков. Кроме того, "для учета региональных особенностей парка транспортных средств" в правительстве считают нужным предоставить субъектам РФ право устанавливать минимальное количество локализованных автомобилей, используемых в качестве такси, и предусмотренные законопроектом требования к уровню их локализации.

"При этом полагаем целесообразным также предусмотреть возможность дифференциации указанных требований в зависимости от особенностей и структуры парка транспортных средств, используемых в качестве легкового такси, на территории различных муниципальных образований субъекта РФ, класса соответствующего транспортного средства, а также иных критериев", - говорится в проекте отзыва.

Заинтересованность в обновлении парков такси в РФ с прошлого года высказывал "АвтоВАЗ", заявлявший о необходимости предоставлять высоколокализованным игрокам российского автопрома преференции на этом направлении.