Чистая прибыль "Автодома" по РСБУ за 9 месяцев упала в 13 раз

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль по РСБУ "Автодома", дилера премиальных автомобильных брендов, за 9 месяцев 2023 года упала почти в 13 раз в годовом исчислении, до 139,6 млн рублей, следует из отчетности компании.

Выручка при этом выросла на 28%, до 41,2 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 47%, до 36 млрд рублей.

Объем долгосрочных обязательств компании на конец отчетного периода составлял 11,5 млрд рублей (на конец 2022 года - 10,4 млрд рублей), в том числе заемных средств - 7,8 млрд рублей (против 7,5 млрд рублей). Объем краткосрочных обязательств был на уровне 22,5 млрд рублей (против 17,8 млрд рублей), а относящихся к ним заемных средств - 15,2 млрд рублей, как и на конец 2022 года.

Дилерская группа "Автодом" основана в 1992 году и является одним из крупнейших в России холдингов по продажам и обслуживанию автомобилей классов премиум и люкс. В портфеле компании 14 брендов: Aurus, BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover, Jaguar, Ducati, BRP и KTM. Дилер имеет 36 центров в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Весной "Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz, включая подмосковного автозавода.

Конечным бенефициаром АО "Автодом" является Андрей Ольховский.