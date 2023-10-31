Пшеницу и рожь урожаев 2022 и 2023 гг. закупят в госфонд в ходе дополнительных интервенций

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу Московская биржа) утвердила новую редакцию спецификации биржевых товаров на государственных закупочных интервенциях.

Как сообщается в пресс-релизе биржи, в государственный интервенционный фонд будут закупаться зерно урожаев 2022 и 2023 годов. Это пшеница 3 и 4 классов, а также рожь не ниже 3 класса.

Как сообщалось, закупочные интервенции на рынке зерна могут начаться в конце ноября, планируется закупить до 2 млн тонн.

По данным Минсельхоза, объем финансирования дополнительных госзакупок не должен превышать 31,24 млрд рублей. Ведомство начало отбор банка, с которым будут заключаться договоры на кредитование зерновых интервенций. Этот объем не включает расходы, связанные с организацией хранения и страхования запасов интервенционного фонда, а также выплатой вознаграждения агенту.

Предыдущие закупочные интервенции на рынке зерна Минсельхоз проводил с 1 августа по 30 декабря 2022 года. По данным НТБ, было закуплено 3,123 млн тонн зерна. Его стоимость превысила 47 млрд рублей.

По оценке Минсельхоза, это трехмесячная потребность мукомольных предприятий РФ в пшенице.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Ранее в фонд закупалось и фуражное зерно. С прошлого года – только продовольственное.