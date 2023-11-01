Путин отметил, что указ о валютной выручке сыграл свою позитивную роль

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Указ об обязательной репатриации и продаже части экспортной выручки крупнейшими компаниями-экспортерами способствовал стабилизации валютного рынка, что положительно сказывается на замедлении инфляции. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам.

"Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка. Здесь вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки. Мы знаем, много вопросов было на этот счет - сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет. Сыграл", - сказал глава государства.

Он отметил, что в рамках указа продолжается "мониторинг и анализ по отдельным компаниям и банкам".

"Также принимаются соответствующие ситуации меры денежно-кредитной политики. При этом учитываются все объективные факторы, включая внешние. Вновь подчеркну, надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться", - добавил Путин.

Обязательная продажа валютной выручки

Президентский указ, вводящий требование об обязательной продаже части валютной выручки, был утвержден 11 октября этого года, но не публиковался. Сообщалось, что под его действие подпали 43 группы компаний-экспортеров. В соответствии с порядком, утвержденным впоследствии правительством, начиная с 16 октября в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке страны не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

В среду Росстат сообщил, что инфляция в РФ 24 по 30 октября замедлилась до 0,14% после 0,24% на неделе с 17 по 23 октября. С начала месяца прирост цен к 30 октября составил 0,83%, с начала года - 5,47%.

Из данных за 30 дней октября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 30 октября ускорилась до 6,65% с 6,57% на 23 октября и 6,00% на конец сентября, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 6,69%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

На заседании 27 октября совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 15% годовых. Это было неожиданным решением для рынка: почти все участники консенсуса "Интерфакса" прогнозировали шаг на 100 б.п., тогда как повышение на 200 б.п. было альтернативным вариантом, звучавшим лишь в некоторых прогнозах.

Прогноз по инфляции на 2023 год ЦБ 27 октября повысил (второй раз за два месяца) до 7-7,5% с 6-7%, а главное - впервые допустил превышение таргета по итогам 2024 года, преобразовав канонический вариант в 4% в диапазон 4-4,5%.

Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год - сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год увеличило до 4,5% с 4,0%.