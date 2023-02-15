Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Airbnb отчиталась о рекордных квартальных прибыли и выручке

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. увеличил чистую прибыль и выручку до рекордных значений и дал сильный прогноз на текущий квартал, благодаря чему акции компании резко выросли в цене.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $319 млн, или 48 центов на акцию, против $55 млн, или 8 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная EBITDA составила $506 млн, что является лучшим показателем для четвертого квартала в истории сервиса.

Выручка Airbnb увеличилась до $1,9 млрд с $1,5 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали чистую прибыль на уровне 26 центов на акцию, выручку - на уровне $1,86 млрд, а скорректированную EBITDA - $434 млн.

По итогам всего 2022 года компания зафиксировала чистую прибыль в размере $1,89 млрд, или $2,79 на акцию, по сравнению с убытком в $352 млн, или $0,57 на акцию, годом ранее. Выручка подскочила более чем на треть и достигла $8,4 млрд. Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне $2,59 на акцию при выручке в $8,36 млрд.

В первом квартале 2023 года компания рассчитывает получить выручку в диапазоне от $1,75 млрд до $1,82 млрд. Аналитики в среднем ожидают показатель на уровне $1,68 млрд.

Котировки Airbnb подскочили на 10% на дополнительных торгах во вторник после публикации отчетности. Капитализация компании с начала года взлетела на 41%, до $73,7 млрд.

Airbnb, основанная в Сан-Франциско, представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй мв

Copyright © 1989 - 2023 Interfax

Airbnb США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России разрешил Freedom Holding продать российские активы менеджменту

Банк России разрешил Freedom Holding продать российские активы менеджменту

Объем интернет-торговли в России в 2022 году вырос почти на 30% до 4,98 трлн рублей

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня, несмотря на негативные внешние сигналы

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня, несмотря на негативные внешние сигналы

Bloomberg узнал о планах ЕС наложить санкции на Альфа-банк, Росбанк, "Тинькофф" и ФНБ

Bloomberg узнал о планах ЕС наложить санкции на Альфа-банк, Росбанк, "Тинькофф" и ФНБ

В Минфине РФ заявили, что новации в нефтегазовом налогообложении не повлияют на добычу

ФАС возбудила дело против швейцарского производителя тонометров

ФАС возбудила дело против швейцарского производителя тонометров

Экс-президент Международной федерации хоккея будет выращивать яблоки на Кубани

Путин предложил запретить судам продлевать арест фигурантам "экономических" дел

В январе ОПЕК снизила добычу нефти на 49 тыс. б/с к декабрю - до 28,88 млн б/с

В январе ОПЕК снизила добычу нефти на 49 тыс. б/с к декабрю - до 28,88 млн б/с

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство

"Связной" намерен инициировать собственное банкротство
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });