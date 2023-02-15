Airbnb отчиталась о рекордных квартальных прибыли и выручке

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В IV квартале 2022 года американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. увеличил чистую прибыль и выручку до рекордных значений и дал сильный прогноз на текущий квартал, благодаря чему акции компании резко выросли в цене.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $319 млн, или 48 центов на акцию, против $55 млн, или 8 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная EBITDA составила $506 млн, что является лучшим показателем для четвертого квартала в истории сервиса.

Выручка Airbnb увеличилась до $1,9 млрд с $1,5 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet эксперты в среднем оценивали чистую прибыль на уровне 26 центов на акцию, выручку - на уровне $1,86 млрд, а скорректированную EBITDA - $434 млн.

По итогам всего 2022 года компания зафиксировала чистую прибыль в размере $1,89 млрд, или $2,79 на акцию, по сравнению с убытком в $352 млн, или $0,57 на акцию, годом ранее. Выручка подскочила более чем на треть и достигла $8,4 млрд. Аналитики в среднем ожидали прибыль на уровне $2,59 на акцию при выручке в $8,36 млрд.

В первом квартале 2023 года компания рассчитывает получить выручку в диапазоне от $1,75 млрд до $1,82 млрд. Аналитики в среднем ожидают показатель на уровне $1,68 млрд.

Котировки Airbnb подскочили на 10% на дополнительных торгах во вторник после публикации отчетности. Капитализация компании с начала года взлетела на 41%, до $73,7 млрд.

Airbnb, основанная в Сан-Франциско, представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.

Служба финансово-экономической информации

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