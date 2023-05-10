Airbnb получила чистую прибыль в I квартале, выручка превзошла прогноз

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. закончил первый квартал с чистой прибылью, при этом выручка превзошла ожидания экспертов.

Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль в январе-марте составила $117 млн, или 18 центов на акцию, по сравнению с чистым убытком в $19 млн, или 3 цента на акцию, полученным за аналогичный период прошлого года. Скорректированная EBITDA выросла на 14% - до $229 млн.

Выручка Airbnb поднялась до $1,82 млрд с $1,51 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную EBITDA компании на уровне $259 млн при выручке в $1,79 млрд. Сама компания в середине февраля прогнозировала выручку в диапазоне от $1,75 млрд до $1,82 млрд.

Во втором квартале Airbnb рассчитывает получить выручку в районе $2,35-2,45 млрд. Консенсус-прогноз составляет $2,42 млрд.

При этом руководство компании дало не слишком оптимистичный прогноз на текущий квартал, предупредив, что изменение числа забронированных через сервис ночей будет "неблагоприятным относительно прошлого года". Скорректированная EBITDA ожидается на прошлогоднем уровне.

Котировки акций сервиса на дополнительных торгах во вторник упали на 11,9% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала текущего года взлетела почти на 49% (до $79,4 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite поднялся на 16,4%.

Airbnb, основанная в Сан-Франциско, представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.