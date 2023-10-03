Объем продаж бензина на СПбМТСБ в сентябре снизился на 7% к августу

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Объемы реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в сентябре снизились относительно предыдущего месяца на 7% и 4% соответственно, свидетельствуют данные биржи.

Так, в прошлом месяце было реализовано 862 тыс. тонн автобензина, в то время как в августе данный показатель был равен 924 тыс. тонн. Объем реализации Аи-92 снизился на 14,2%, до 500 тыс. тонн, в то время как по Аи-95 показатель вырос на 6,3%, до 353 тыс. тонн.

Дизельного топлива было продано 1,262 млн тонн против 1,315 млн тонн в августе. Структура продаж ДТ начала меняться с приближением зимы. Так, в сентябре было продано 718 тыс. тонн летнего ДТ (снижение на 36% к августу); 237 тыс. тонн - межсезонного, объем реализации которого в августе составлял всего 2 тыс. тонн; 197 тыс. тонн - зимнего, 110 тыс. тонн - арктического (рост по обоим видам на 59% к августу).

Общий объем реализации нефтепродуктов в сентябре составил 2,7 млн тонн против 2,87 млн тонн в августе.

Всего за девять месяцев 2023 года на СПбМТСБ было реализовано 22,042 млн тонн нефтепродуктов, что на 4,4% больше аналогичного периода 2022 года. Оборот в денежном выражении достиг 1,122 трлн рублей, что на 8,8% больше показателя прошлого года.

Бензинов было реализовано 6,8 млн тонн (снижение на 7,4%). Продажи Аи-92 составили 4,13 млн тонн (снижение на 10,9%), Аи-95 - 2,613 млн тонн (снижение на 1,2%).

Дизтоплива продано 10,411 млн тонн - рост на 5,4%. Из них 6,758 млн тонн - летнего ДТ (снижение на 3,3%), 1,641 млн тонн - зимнего (увеличение на 15,2%), 1,256 млн тонн - межсезонного (рост на 39,4%), 757 тыс. тонн - арктического (рост на 34,9%).

Авиакеросина за отчетный период продано 1,282 млн тонн (рост на 33,6%), сжиженных углеводородных газов - 1,81 млн тонн (увеличение на 34,2%), топочного мазута - 1,302 млн тонн (рост на 7%).

Как сообщалось, объемы реализации нефтепродуктов на СПбМТСБ в 2022 году составили 29,13 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 7,8%. Бензинов было продано 9,88 млн тонн (рост на 1%), дизельного топлива - 13,67 млн тонн (рост на 18,9%).