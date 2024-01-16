Hugo Boss увеличил годовую выручку и EBIT

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG зафиксировал рост выручки и прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) по итогам четвертого квартала и всего 2023 года.

По предварительной оценке, выручка Hugo Boss, скорректированная с учетом колебаний валютных курсов, в октябре-декабре повысилась на 13% в годовом выражении, до 1,18 млрд евро.

Рост продаж был зафиксирован во всех регионах. В том числе в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке выручка увеличилась на 7%, в Америке - на 18%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - подскочила на 33%.

EBIT выросла на 17% и составила 121 млн евро.

За весь 2023 год выручка компании повысилась на 18% по сравнению с предыдущим годом, до 4,2 млрд евро, EBIT - на 22%, до 410 млн евро.

К 2025 году Hugo Boss рассчитывает нарастить выручку до 5 млрд евро, EBIT - до более 600 млн евро.

Окончательные финансовые результаты компании за прошедший год, а также прогноз на текущий год будут опубликованы 7 марта.