Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Hugo Boss увеличил годовую выручку и EBIT

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG зафиксировал рост выручки и прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) по итогам четвертого квартала и всего 2023 года.

По предварительной оценке, выручка Hugo Boss, скорректированная с учетом колебаний валютных курсов, в октябре-декабре повысилась на 13% в годовом выражении, до 1,18 млрд евро.

Рост продаж был зафиксирован во всех регионах. В том числе в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке выручка увеличилась на 7%, в Америке - на 18%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - подскочила на 33%.

EBIT выросла на 17% и составила 121 млн евро.

За весь 2023 год выручка компании повысилась на 18% по сравнению с предыдущим годом, до 4,2 млрд евро, EBIT - на 22%, до 410 млн евро.

К 2025 году Hugo Boss рассчитывает нарастить выручку до 5 млрд евро, EBIT - до более 600 млн евро.

Окончательные финансовые результаты компании за прошедший год, а также прогноз на текущий год будут опубликованы 7 марта.

Hugo Boss Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

С февраля материнский капитал превысит 630 тысяч рублей на первого ребенка

TCS Group перерегистрируется в САР на острове Русский

Генпрокуратура попросила суд взыскать активы "Рольфа" в пользу государства

С февраля больше 40 мер поддержки россиян будут проиндексированы на 7,4%

С февраля больше 40 мер поддержки россиян будут проиндексированы на 7,4%

Акционеры TCS Group одобрили редомициляцию группы с Кипра в Россию

Источники допускают запрет экспорта бензина из России после инцидента на НОРСИ

Источники допускают запрет экспорта бензина из России после инцидента на НОРСИ

Brent подешевела до $77,49 за баррель

De Beers снизила цены на 10% на первой торговой сессии года ради оживления спроса

De Beers снизила цены на 10% на первой торговой сессии года ради оживления спроса

В Минэнерго РФ заявили о снижении производства бензина после аварии на НОРСИ

В Минэнерго РФ заявили о снижении производства бензина после аварии на НОРСИ

Товары Wildberries на сгоревшем складе были застрахованы по договору защиты грузов

Товары Wildberries на сгоревшем складе были застрахованы по договору защиты грузов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });