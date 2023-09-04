"АвтоВАЗ" продал в РФ в августе рекордные с июня 2021 года 33,3 тыс. автомобилей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в августе выросли год к году в 1,8 раза до 33,325 тыс. автомобилей. Это превысило июльский показатель текущего года на 13,4%, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Августовский результат продаж стал для компании лучшим с июня 2021 года - пикового месяца продаж, после которого автопроизводитель начал испытывать давление дефицита чипов. В июне 2021 года на российском рынке, как сообщалось, было продано более 40 тыс. Lada.

В прошлом месяце Lada Granta, самая массовая и доступная модель бренда, была продана в количестве 16,785 тыс. единиц (+44,9% г/г).

Максимум продаж с марта 2022 года обновила Lada Vesta, производство нового поколения которой было запущено в Тольятти этой весной: в августе продано 6,657 тыс. автомобилей семейства, за 8 месяцев - 17,08 тыс. единиц.

Niva Legend в августе разошлась тиражом в 4,057 тыс. автомобилей, что является лучшим показателем с 2014 года. Продажи Niva Travel в августе были на уровне 5,399 тыс. шт. и зафиксировали трехлетний максимум.

За январь-август 2023 года на российском рынке продано 206,321 тыс. Lada - вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года. Как отмечает "АвтоВАЗ", результат продаж компании за 8 месяцев был на 9% выше по сравнению с итогом всего прошлого года.

Сейчас "АвтоВАЗ" продолжает наращивать темпы производства и по-прежнему подтверждает планы выпустить более 400 тыс. автомобилей в этом году. С сентября сборочная линия №1 (Vesta) выпускает 40 автомобилей в час, линия №3 (Niva) - 45, линия №5 (Granta) - 54.

Владельцем 100% долей "АвтоВАЗа" является подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", контролирующее компанию через ООО "Лада Авто Холдинг". "Ростех" в начале мая вышел из состава акционеров автопроизводителя.