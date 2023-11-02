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Европейские акции подорожали на итогах заседания Банка Англии и отчетах эмитентов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций выросли по итогам торгов в четверг благодаря сильной корпоративной отчетности, а также итогам заседания Банка Англии, оставившего процентную ставку неизменной вслед за Федеральной резервной системой США.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 1,58%, до 443,47 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 1,42%, германский DAX - 1,48%, французский CAC 40 - 1,85%, итальянский FTSE MIB - 1,77%, испанский IBEX 35 - 2,04%.

Банк Англии 2 ноября сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, что совпало с прогнозами экспертов и аналитиков. Решение о сохранении ставки на прежнем уровне поддержали шесть из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), трое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.). Текущий уровень ставки - максимальный с 2008 года.

Последние оценки MPC показывают, что Банку Англии, вероятно, придется сохранять ограничительную политику в течение длительного периода времени. Ее дальнейшее ужесточение потребуется в случае появления сигналов более устойчивого, чем ожидается в данный момент, инфляционного давления, отмечают в ЦБ.

"Пока слишком рано думать о снижении ставки, - заявил глава Банка Англии Эндрю Бейли. - Ужесточение политики работает, инфляция замедляется. Нам необходимо видеть, что темпы роста потребительских цен продолжают ослабевать и двигаются к целевому показателю ЦБ в 2%".

Банк Англии теперь предполагает, что инфляция вернется к целевым 2% к концу 2025 года. Ранее он ожидал достижения этой цели ко второму кварталу 2025 года.

Центробанк прогнозирует замедление роста потребительских цен в стране до 4,8% в октябре и 4,75% в четвертом квартале с последующим снижением темпов до 4,5% и 3,75% в первом и втором квартале 2024 года соответственно.

В сентябре годовая инфляция в Великобритании осталась на минимальном за полтора года августовском уровне 6,7%, сообщало ранее статуправление страны. В третьем квартале она также составила 6,7%.

Кроме того, Банк Англии не ожидает изменения британского ВВП в третьем квартале и прогнозирует его рост на 0,1% в четвертом. Ранее он прогнозировал подъем экономики на 0,4% в июле-сентябре.

Норвежский центробанк также решил не менять ключевую процентную ставку по итогам заседания в четверг и оставил ее на максимальном с 2008 года уровне 4,25% годовых, как и ожидалось. При этом она с большой вероятностью будет повышена в декабре из-за сохранения высокой инфляции в Норвегии, однако сохранение ставки также возможно, отметил регулятор.

Статданные из Германии показали рост безработицы в стране, подтвердив, что подъем процентных ставок и экономические проблемы ограничивают объемы найма, отмечает MarketWatch. Количество безработных в ФРГ в октябре увеличилось на 30 тысяч, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ. Безработица повысилась до 5,8% с 5,7% в сентябре. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа безработных на 14 тысяч и повышение безработицы до 5,8%.

Акции Ferrari N.V. подорожали на 5,6%. Итальянский производитель спортивных автомобилей в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 46%, выручку - на 24%, при этом оба показатели превзошли ожидания рынка. Глава Ferrari Бенедетто Винья назвал квартал рекордным, а сама компания улучшила годовые финансовые прогнозы.

Бумаги Shell прибавили в стоимости 4%. Скорректированная прибыль нефтегазовой компании в минувшем квартале оказалась немного ниже прогнозов рынка. При этом Shell анонсировала запуск новой программы обратного выкупа акций объемом $3,5 млрд, которую планирует завершить до конца этого года.

Нидерландская банковская группа ING также объявила о запуске программы выкупа акций - на 2,5 млрд евро, причем объем программы превысил ожидавшиеся экспертами 1,95 млрд евро, отмечает MarketWatch.

Чистая прибыль ING в третьем квартале выросла более чем вдвое - до 1,98 млрд евро с 979 млн евро годом ранее. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя составлял 1,83 млрд евро.

Акции ING, однако, потеряли в цене 2,1% на торгах в Амстердаме.

Котировки акций швейцарской рекрутинговой компании Adecco Group и британской телекоммуникационной группы BT подскочили на 13,9% и 5,4% соответственно благодаря более сильным, чем ожидалось, результатам компаний за прошедший квартал.

Стоимость бумаг британской сети супермаркетов J Sainsbury поднялась на 3,7%. Компания улучшила прогноз доналоговой прибыли на текущий фингод, отметив, что этот показатель будет находиться в верхней половине ранее объявленного прогнозного диапазона.

FTSE 100 Банк Англии Эндрю Бейли Великобритания Норвегия
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